Cae vigente campeona del US Open

Nueva York.- Primero fueron las cuatro oportunidades de quiebre que desperdició para sacar una ventaja temprana.Después, otras tres más que no pudo concretar.Muy pronto, las aspiraciones de Sloane Stephens de revalidar su título del Abierto de Estados Unidos se habían esfumado.La vigente campeona fue eliminada ayer al sucumbir 6-2, 6-3 ante la letona Anastasija Sevastova en los cuartos de final.“No jugué bien los puntos importantes y no ganas partidos cuando no aprovechas las oportunidades”, dijo Stephens.La estadounidense derrotó a Sevastova en la misma ronda el año pasado rumbo a la conquista de su primer título de Grand Slam, pero desperdició numerosas oportunidades para tomar una temprana ventaja en la revancha y nunca pudo remontar.Sevastova, la 19na cabeza de serie, se enfrentará a Serena Williams o a Karolina Pliskova en su primera semifinal en un Grand Slam.Eso es mucho más lejos de lo que pareció que Sevastova podría llegar alguna vez en el tenis cuando se retiró en mayo de 2013, con el cuerpo vapuleado por lesiones musculares y de la espalda. Regresó dos años más tarde a las competencias y finalmente avanzó en su tercera actuación consecutiva en cuartos en Flushing Meadows.Avanza Del PotroJuan Martín del Potro emergió victorioso de un combate brutal contra la potencia de John Isner y el calor sofocante para clasificarse por segundo año seguido a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.En otro día en que las elevadas temperaturas atenazaron en el último Grand Slam de la temporada, el campeón de 2009 se impuso por 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.Pese a que cedió su primer set en lo que va del torneo, el argentino de 29 años fue aplicado y sólido durante todo el partido, al levantar todas las tres oportunidades de quiebre que dispuso su rival y sacar una abrumadora ventaja en el cómputo de errores no forzados, apenas 14 contra los 52 de Isner. Eso fue clave para neutralizar el bombardeo de 26 aces del estadounidense frente a los 14 de la ‘Torre de Tandil’.

