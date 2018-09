Quieren Bravos evitar el relajamiento

De regreso a los entrenamientos, a puerta cerrada, un bunker, sin acceso a los medios de comunicación, Eder Borelli, lateral izquierdo de Bravos FC Juárez, manifestó que cumplido el inicio más complicado en la historia del club, pues enfrentaron a los rivales que aspiran a ascender, como Alebrijes, San Luis, Mineros, Dorados y Tampico Madero, no podrán relajarse y, de cara a la segunda parte del Apertura 2018, tendrán que cerrar fuerte el torneo.“Era muy importante empezar bien porque fue un inicio complicadísimo. Fue un shock, si mal no recuerdo, desde que estamos acá, -Apertura 2015-, ha sido de los inicios, en cuanto a equipos y seguidillas, más difícil que hemos tenido y creo que hemos salido muy bien de ese arranque”, expresó.Inmersos en el receso de una jornada en el Ascenso MX, por la celebración de la Fecha FIFA, los Bravos continúan invictos hasta ahora en siete jornadas, suman 17 unidades, tienen cinco triunfos, dos empates y ocupan el segundo lugar en la tabla general.“Ahora, el tema es no relajarse, seguir trabajando, seguir metiéndole y saber que la segunda parte del torneo siempre es la más importante porque es la que te hace llegar de una buena o mala forma a la Liguilla”, mencionó.Borelli Cap destacó que en un torneo corto es muy importante cerrar.“Siempre en un torneo corto y con una Liguilla próxima, es muy importante cerrar. Siempre los equipos que llegan más lejos, que obtienen los campeonatos son los que mejor cierran, así que, no nos va a servir de nada que nos caigamos. Estamos mentalizados en que tenemos que seguir paso a paso, trabajando de la misma manera y tratando de mejorar lo hecho hasta ahora”, expuso.VISTEN CON LO JUSTOPara Ripley, desde el inicio del torneo, los jugadores de Bravos FC Juárez, juegan con la mínima cantidad de ropa y no pueden darse el lujo de regalar una playera o intercambiarla con un jugador de otro equipo, porque apenas tienen lo suficiente, un uniforme de cada color –verde, negro y blanco–.La situación se remite a la fecha uno, cuando los uniformes de la firma Carrara que viste al equipo, empresa con la que Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club –arrestado en El Paso, Texas, el jueves 30 de agosto, por manejar bajo la influencia del alcohol– alcanzó un acuerdo, llegaron el mismo sábado 21 de julio, horas antes de enfrentar a Oaxaca.Al cuarto para las doce, en esta ciudad, les fueron colocados los apellidos y la playera de Kevin Gutiérrez tenía el apellido Guitierrez en la espalda.Para el duelo contra la U de G, el domingo 29 de julio, ante la falta de ropa para calentar, los propios Leones Negros les prestaron a los Bravos.En cuanto a la venta al público de las playeras nuevas, éstas no han llegado y la dirigencia del club, ha desaprovechado el buen momento deportivo que vive el equipo.A la falta del último diseño en la tienda oficial del conjunto y dada la petición de los aficionados por tener la playera de los Bravos, la piratería ha hecho su ‘agosto’ en un mercado de la ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.