Bajo la lupa

Nueva York.- Cambios de reglas y protestas durante el Himno Nacional estadounidense parecen tener obsesionadas a personas dentro y fuera de la NFL en la antesala de la temporada.Sí, los campeones del Super Bowl Águilas de Filadelfia y los Halcones de Atlanta abren la temporada mañana. Lo que mucha gente se pregunta: ¿Habrá protestas contra las injusticias sociales durante el Himno? ¿Se adaptarán los jugadores, entrenadores y árbitros al uso del casco durante una tacleada?Aparte de las nuevas reglas para la patada inicial y, finalmente, una definición de atrapada que tiene sentido.Esos asuntos son suficientes para distraer la atención de la situación del mariscal en Filadelfia, además del progreso de los cinco mariscales que fueron seleccionados en la primera ronda del Draft y que deberán debutar tarde o temprano.O del regreso tras lesiones de Aaron Rodgers, J.J. Watt, Richard Sherman, Deshaun Watson, David Johnson y Odell Beckham Jr., entre otros.O el regreso Jon Gruden como entrenador en la NFL con Oakland.CAMBIOS DE REGLAMENTOLa pretemporada ha estado dominada por discusiones y dudas sobre la ‘regla del casco’. Básicamente, un jugador, de la ofensiva o la defensa, que baje la cabeza y haga contacto con cualquier parte del casco está sujeto a una penalización de 15 yardas, una multa e incluso expulsión.Se trata de un ajuste de seguridad, cuyo ‘objetivo a largo plazo es hacer el deporte más seguro y eliminar algunos de esos golpes que no deberían ser parte del deporte’, dijo el dueño de los Gigantes de Nueva York John Mara, miembro del comité que recomienda cambios de reglas a los dueños.Las preocupaciones a varios niveles se centran en la capacidad de los jugadores de ajustarse a los requerimientos y los árbitros tomando esas decisiones a toda velocidad.El árbitro recién retirado Gene Staratore espera que la tormenta de críticas amaine pronto.“Los jugadores se van a ajustar porque son muy buenos”, dice Staratore, quien es ahora analista de televisión tras 15 años dirigiendo en la Liga.HIMNOLa expectativa de si los jugadores van a protestar o no durante el Himno Nacional esta campaña es alta, alimentada en gran parte por las reacciones del presidente Donald Trump. Los jugadores dicen que su mensaje sobre la necesidad de cambios en comunidades en todo el país ha sido malinterpretado por el presidente y sus seguidores, muchos de ellos dueños de equipos.Con la norma de la Liga de prohibir protestas de cualquier tipo por los jugadores durante el Himno en suspenso mientras dueños y jugadores discuten más el asunto, no se sabe qué se avecina.MARISCALES NOVATOSAntes de que llegue el 2019, casi seguramente Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen y Lamar Jackson estarán en el terreno. Algunos muy probablemente serán titulares, incluso podrían establecerse como estrellas.Solamente en Baltimore, donde Joe Flacco es el titular, Jackson no asoma para ser el primero esta campaña. Los otros –Mayfield en Cleveland, Allen en Buffalo, Darnold con los Jets y Rosen en Arizona– están con equipos que inician la temporada sin cartel de favoritos para entrar a los playoffs y tiene sentido ver lo más temprano posible si justifican las esperanzas de su selección.

