Tiene Negrete a sus favoritos para dirigir al Tricolor

Ciudad de México.- Manuel Negrete alza la mano por Hugo Sánchez y Tomás Boy para dirigir a la Selección Mexicana.El exmundialista tricolor, ganador del mejor gol en toda la historia de las Copas del Mundo por su anotación ante su similar de Bulgaria con una lucida tijera en el Estadio Azteca, candidateó a sus excompañeros del Tri en el Mundial de México 86 para ocupar la silla después del interinato de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti rumbo al Mundial de Qatar 2022.Los tres exjugadores estuvieron en la lista del técnico Bora Milutinovic hace 32 años, Negrete vestía los colores de Pumas, el Pentapichichi jugaba para el Real Madrid y Boy pertenecía a la escuadra de Tigres.“La primera cualidad que debe tener el próximo técnico de la Selección Mexicana es que primero que conozca, que sepa lo que es el futbol mexicano, espero que sea mexicano, hay entrenadores que tienen la posibilidad de estar trabajando y yo pensaría en compañeros que estuvieron en el Mundial de México 86 y aunque me digan que estoy loco, en el caso de Tomás Boy, pondría a Hugo Sánchez y a Tomás Boy como candidatos también a dirigir la Selección Nacional.“Tienen el conocimiento, tienen la capacidad para estar en una Selección Nacional, ya Hugo estuvo en una Selección. Tomás ha demostrado capacidad en los equipos en los que ha estado, quizá a mucha gente no le guste, hoy porque no está dentro de la cartera de los entrenadores, ya dirigió, tiene experiencia y conoce perfectamente del futbol mexicano”, comentó Negrete a Grupo Reforma.El Alcalde electo de la Delegación Coyoacán consideró a Diego Lainez, jugador de 18 años de edad, que milita en el América, es uno de los futbolistas a destacar en la lista de Ferretti para los partidos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos (7 y 11 de septiembre), a quien ve con mucho futuro y con potencial para emigrar.

