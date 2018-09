Frenan mala racha

Cleveland.- Francisco Lindor conectó otro jonrón en el primer turno de un encuentro y los Indios de Cleveland se acercaron a la conquista de su tercer gallardete consecutivo en la División Central de la Liga Americana, al doblegar ayer 9-3 a los Reales de Kansas City.Mike Clevinger repartió 10 ponches para que Cleveland cortara una racha de tres derrotas consecutivas y redujera a 11 su ‘número mágico’ de juegos para obtener el título divisional.Los Reales no sólo vieron cortada una seguidilla de seis triunfos –la mejor que habían montado en la campaña–, sino que perdieron a su abridor Danny Duffy y al jardinero derecho Brett Phillips por lesiones.Apoyado por una ventaja de 6-0 después de dos innings, Clevinger (11-7) toleró sólo tres imparables en seis episodios y siguió invicto en sus últimas siete aperturas. El derecho, quien podría tener un papel más protagónico con los Indios en octubre, tuvo un poco más de velocidad en su recta y ponchó a seis de nueve adversarios en un tramo de dominio impresionante.Lindor sacudió su 31er jonrón en el primer acto ante Duffy (8-12), quien se marchó momentos después por un dolor en el hombro izquierdo.Rojos 3, Piratas 7Pittsburgh.- Starling Marte pegó un jonrón de dos carreras, Gregory Polanco añadió un doble de dos anotaciones y los Piratas de Pittsburgh vencieron 7-3 a los Rojos de Cincinnati.Joe Musgrove (6-8) no permitió carreras en siete entradas para los Piratas, quienes mejoraron a una foja de 12-4 contra los Rojos en esta temporada.Scooter Gennett disparó dos cuadrangulares para Cincinnati.El jonrón del dominicano Marte en la cuarta entrada impulsó a Pablo Reyes, que registró su primer imparable en las Mayores. El dominicano Polanco impulsó a Marte y a Adam Frazier con un doble en el tercer capítulo. Frazier pegó un doble y anotó con un sencillo del venezolano Francisco Cervelli en la primera entrada.Los cuatro primeros bateadores de la alineación de Pittsburgh se combinaron para conectar de 17-8 e impulsaron cinco carreras.Musgrove permitió dos carreras y ponchó a ocho. Cedió cinco hits, cuatro de ellos sencillos, en seis entradas y un tercio.La derrota fue para Cody Reed (0-2).Rays 4, Azulejos 0Toronto.- Ryne Stanek se convirtió en el primer lanzador novato en 75 años que ha abierto juegos consecutivos, y se combinó con seis relevistas para lanzar pelota de tres hits en el juego que los Rays de Tampa Bay ganaron 4-0 a los Azulejos de Toronto.Los Rays hilvanaron su cuarta victoria consecutiva.Una noche después de lanzar un inning, en el que realizó 16 pitcheos, Stanek permitió un doblete de Devon Travis en el primer turno del encuentro y golpeó al cubano Kendrys Morales con un lanzamiento, cuando había un out.Escapó del primer inning con 10 lanzamientos, cuando Randal Grichuk se ponchó mientras Morales era sorprendido en un intento por robarse la intermedia.El último novato que había cumplido con aperturas en el montículo en juegos consecutivos era Red Munger, de los Cardenales de San Luis, quien sacó un out en una derrota ante Filadelfia, el 28 de julio de 1943. Al día siguiente, Munger lanzó juego completo para derrotar a los Filis, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.Stanek es el tercer pitcher que ha abierto juegos consecutivos por los Rays. El mexicano Sergio Romo lo hizo ante los Angelinos de Los Angeles el 19 y 20 de mayo, mientras que James Shields cumplió la encomienda antes y después del Juego de Estrellas de 2009.Hunter Wood (1-1) resolvió dos innings sin aceptar hit, para llevarse la victoria.El derrotado fue el novato Ryan Borucki (3-4), quien permitió dos carreras y tres indiscutibles en seis entradas.Filis 9, Marlins 4Miami.- Carlos Santana aportó un jonrón que puso en marcha un ataque de cuatro carreras en la primera entrada, y los Filis de Filadelfia conjuraron una seguidilla de tres derrotas al doblegar 9-4 a los Marlins de Miami.Jake Arrieta (10-9) repartió 11 ponches, su mayor cifra de la temporada, y se acreditó su primer triunfo desde el 31 de julio. Toleró cuatro carreras en siete capítulos y un tercio, y mejoró a un récord de 5-1 en ocho aperturas de por vida ante los Marlins.Los Filis, que se han metido en problemas dentro de la lucha por un boleto de playoffs, comenzaron la noche cuatro juegos debajo de Atlanta, el líder de la División Este de la Liga Nacional. Hoy, tendrán la oportunidad de ganar una serie, algo que no han conseguido en un mes.J.T. Realmuto sacudió dos vuelacercas solitarios ante Arrieta, para llegar a 20 bambinazos en la temporada.El venezolano Asdrúbal Cabrera empujó tres carreras con su 23er jonrón, además de pegar un doblete por Filadelfia. El dominicano Santana produjo dos carreras y anotó un par, mientras que el venezolano César Hernández vació la casa con un triple.La derrota fue para Trevor Richards (3-8), quien laboró apenas un inning y un tercio, su actuación más breve a la fecha. Entregó cuatro boletos, aceptó cuatro imparables y seis carreras, y no gana desde el 14 de julio.Medias Rojas 5, Bravos 1Atlanta.- Steve Pearce contribuyó con tres hits y el mismo número de remolcadas, Rick Porcello toleró dos imparables en cinco episodios, y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-1 a los Bravos de Atlanta para ganar su segundo duelo seguido en esta serie entre líderes divisionales.Porcello (16-7) permitió una carrera, repartió cinco ponches y entregó un boleto, para mejorar a una foja de 10-3 como visitante en este año. Había tenido un registro de 0-2 en sus tres aperturas anteriores en general desde el 14 de agosto, cuando se impuso en Filadelfia.Los lanzadores de Atlanta regalaron nueve bases por bolas, incluidas cinco del abridor Sean Newcomb (11-8), quien igualó su peor cifra de la campaña.Newcomb permitió tres carreras y cuatro inatrapables en cuatro entradas y un tercio. Por tercera vez en cinco aperturas, no completó siquiera cinco innings.Los Bravos siguen liderando la División Este de la Liga Nacional, pero su ventaja sobre Filadelfia se acortó a tres juegos.Angelinos 2, Rangers 4Arlington, Texas.- Adrián Beltré y Elvis Andrus aportaron sendos jonrones solitarios en el cuarto capítulo y los Rangers de Texas no soltaron ya la desventaja para imponerse 4-2 a los Angelinos de Los Angeles.El venezolano Andrus encontró el primer lanzamiento que le hizo en la cuarta entrada Andrew Heaney (8-9) para igualar el juego 1-1. Dos bateadores después, el dominicano Beltré consiguió su noveno vuelacerca de la temporada y el 471 en su carrera.Beltré suma 3,147 hits de por vida, la mayor cifra entre los peloteros en activo, después de ese cuadrangular y de un sencillo en la octava entrada.Shohei Ohtani sacudió su 16to bambinazo por los Angelinos. El jonrón, en el primer turno del sexto inning, puso fin a la faena del abridor Mike Minor (11-7). Fue el primer vuelacerca del japonés Ohtani ante un lanzador zurdo.

