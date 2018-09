Londres.- Por primera vez desde 2006, el argentino Lionel Messi quedó fuera de la terna por el mejor futbolista del año por la FIFA anunciada ayer, y el galardón será disputado por Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. El croata y el egipcio aparecen por primera ocasión entre los finalistas.Messi y el astro portugués han sido los únicos hombres en recibir el premio de la FIFA al mejor del mundo desde 2008.Modric fue incluido en la breve lista por el Premio The Best al Jugador de la FIFA después de ayudar al Real Madrid a conquistar su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones en mayo y el cuarto en cinco campañas, para luego guiar a la selección de Croacia a la final de la Copa del Mundo.El galardón se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos periodistas y, por tercera vez, mediante una encuesta entre los fanáticos.Apenas la semana pasada, el mediocampista de 32 años fue elegido el mejor jugador en Europa y el mejor en su posición de la temporada pasada, superando a Cristiano, su excompañero en el Madrid, y al atacante del Liverpool Salah en la contienda por el premio de la UEFA.En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selección de Croacia que llegó a la final del certamen. Los croatas perdieron 4-2 el partido por el título ante Francia.Cristiano Ronaldo dejó al club merengue después del triunfo en la final de la Champions sobre el Liverpool, para unirse a la Juventus. Salah fue lesionado en la final pero fue nombrado el mejor jugador de la Liga Premier al terminar como líder de goleo con 32 anotaciones en la campaña pasada.La ceremonia en Londres representa la tercera ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entrega el trofeo denominado The Best, siendo la primera en 2016 en Zurich. El cambio se dio después que la FIFA separó sus premios respecto de la revista France Football, que sigue entregando su prestigioso Balón de Oro.La terna a la mejor futbolista es conformada por la brasileña Marta, cinco veces ganadora del premio y actual jugadora del Orlando Pride en la liga estadounidense; la noruega Ada Hegerberg y la alemana Dzsenifer Marozsan, ambas con el Lyon francés.Didier Deschamps, quien guio a Francia a conquistar el Mundial, fue nominado al premio al mejor técnico junto a su rival en la final: el croata Zlatko Dalic. Zinedine Zidane, que renunció al Real Madrid tras alzar el trofeo de la Champions, completa la lista.

