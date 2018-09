Consigue Apocalyptical Jess un 'triunfo familiar'

La victoria de Apocalyptical Jess de Bill Robbins, conseguida ayer en el All American Futurity, con bolsa de 3 millones de dólares, resultó muy especial para el entrenador Blane Wood, pues además de ser su primera en una carrera de Grado 1 fue histórica ya que su nombre se unió al de su padre –Leo– para ser la única pareja de papá e hijo que ganan esta prestigiada carrera.Leo Wood ganó el All American Futurity de 1979 con Pie In The Sky de Dan y Jolene Urshel. Un joven Blane ayudó a su padre.En la carrera de respaldo del All American Juvenil con bolsa de 200 mil dólares, Danjer jugó con sus rivales para conseguir una fácil victoria. El All American Juvenil de 440 yardas es para los caballos que no calificaron en el All American Futurity.Raúl Ramírez Jr. guió a Apocalyptical Jess por las 440 yardas en :21.393 para salir victorioso en el 60vo. evento de las carreras de caballos de un cuarto de milla.Tras salir del segundo cajón, Apocalyptical Jess corrió junto con los primeros líderes de la carrera y luego tomó la ventaja dejando atrás a sus rivales para adjudicarse la victoria por un medio cuerpo sobre Im Jess Special V, de Valeriano Racing Stables LLC. No mires A La Luna, de Valdez y Byron Woodard, de Nuevo México, quedó en tercer lugar por tan sólo una nariz.“Es más de lo que esperaba”, dijo Wood con lágrimas en los ojos mientras sostenía a su nieta en el círculo de los ganadores. “Hemos intentado de lograr esto por mucho tiempo. Esto va para todo el equipo”.Toda la familia Wood, incluyendo la esposa de Blane, Sandy y su hijo Trey, son la fundación del equipo Wood. “Todos los que trabajan con nosotros hacen un increíble trabajo. Todos”, dijo Wood.Trey Wood ya es un logrado entrenador de ganadores del Grado 1 y bien podría ganar el All American Futurity que se celebra cada año en el Día del Trabajo. Esas serían tres generaciones de la familia Wood que ganarían el All American Futurity.Apocalyptical Jess entrenó y se desarrolló durante el verano en Ruidoso Downs. Corrió una inexperta primera carrera en su prueba del Ruidoso Futurity y luego dio de qué hablar en su prueba del Rainbow Futurity. El caballo capado de Apollitical Jess tuvo un muy mal arranque, pero se recuperó y dejó atrás a los demás caballos para llegar a la recta final como finalista, siendo vencido por tan sólo un cuello. Dicha carrera lo marcó como un sólido prospecto al All American Futurity.En su prueba del All American Futurity, Apocalyptical Jess tomó la delantera por la parte interna de la pista, consiguiendo una dominante victoria por tres y un cuarto cuerpos. Su tiempo fue de :21.349 por las 440 yardas, siendo la marca más rápida en el primero de dos días de las pruebas del All American Futurity y se convirtió en el segundo favorito con momios de 5-2 en las apuestas.Es muy probable que Apocalyptical Jess descanse hasta que vuelva a correr el próximo verano en Ruidoso Downs, de acuerdo con Blane Wood.Mm Fourinthemorning era el favorito con momios de 7-5 y terminó en quinto lugar.Im Jess Special V ha resultado ser muy peligroso por todo el verano para el entrenador Toby Keeton. El caballo capado descendiente de Jess Lips quedó en quinto lugar en el Ruidoso Futurity de Grado 1 con bolsa de un millón de dólares y quedó en segundo lugar en la prueba del All American Futurity con la tercera marca más rápida en tiempo en el primer día de las pruebas.Agustín Silva montó a Im Jess Special V.Un caballo capado de First Moonflash, No Mires A La Luna, aún es un principiante, sin embargo ha resultado exitoso para el entrenador Trey Ellis. Quedó en tercer lugar en el Mountain Top Futurity con bolsa de 346 mil dólares contra caballos criados en Nuevo México.No Mires A La Luna fue el cuarto caballo más rápido que calificó para la carrera en el segundo día de las pruebas.Rodrigo Sigala Vallejo montó a No Mires A La Luna en el All American Futurity.Danjer, propiedad de Dean Frey, salió disparado para tomar la delantera en el All American Juvenil y luego fue confiadamente montado por el famoso Cody Jensen para conseguir una fácil victoria en :21.158 por las 440 yardas.El sábado, Jensen ganó el All American Derby de Grado 1 con bolsa de un millón 200 mil dólares y la Copa de Oro All American de Grado 1 con bolsa de 200 mil dólares.Danjer, descendiente de Fdd Dynasty, venció a Midnite Blu por dos y medio cuerpos, mientras que Jess B Glory terminaba en tercer lugar por tan sólo una cabeza.Danjer demostró que es un caballo capado con una gran ventaja. No ganó su carrera de principiante hasta su tercera participación, una carrera en Canterbury Park. Fue traído a Ruidoso Downs para las pruebas del All American Futurity y pronto demostró que pertenecía con los mejores dosañeros en la pista. Tuvo algunos problemas al comienzo de su prueba del All American Futurity, pero aun así logró ganar por uno y tres cuartos cuerpos.Después de que Danjer ganara el All American Juvenil se anunció que Pat Guthrie y Billy Smith habían adquirido parte del caballo y será suplementado para el Texas Classic Futurity en Lone Star Park.Midnite Blu de Too for Two, un caballo capado de First Moonflash, quedó en segundo lugar en el Zia Futurity con bolsa de 410 mil dólares contra caballos criados en Nuevo México y luego consiguió un segundo lugar en su prueba del All American Futurity.