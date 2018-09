Mandan en Interligas

Atlanta.- Ian Kinsler produjo tres carreras y los Medias Rojas de Boston continuaron con su éxito en juegos Interligas, al doblegar ayer 8-2 a los Bravos de Atlanta en un duelo entre líderes divisionales.Los Medias Rojas han ganado 23 de sus últimos 27 encuentros ante equipos de la Liga Nacional. Ostentan la mejor foja en las Grandes Ligas y encabezan la División Este de la Americana.Kinsler bateó un sencillo de dos carreras en la octava entrada con dos outs, luego que un error del primera base Freddie Freeman prolongó el inning y dejó la pizarra en 5-2. Xander Bogaerts conectó un sencillo de dos anotaciones por Boston, que rayó tres veces en el noveno capítulo ante Bryse Wilson.Los Medias Rojas anotaron en tres ocasiones durante el quinto acto frente al novato Touki Toussaint (1-1), quien cumplió apenas su segunda apertura en las Mayores.Atlanta, que lidera el Este de la Nacional, anotó sólo una carrera luego de llenar las bases en el primero, cuarto y séptimo inning. Un elevado de sacrificio de Kurt Suzuki con la casa repleta en el séptimo capítulo añadió una carrera.Brandon Workman (3-0) sacó dos outs luego de reemplazar a Nathan Eovaldi en el cuarto acto.Por los Medias Rojas, el dominicano Eduardo Núñez de 4-1 con una anotada y una impulsada.Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr de 5-0, Ender Inciarte de 3-1 con una anotada. El panameño Johan Camargo de 3-2.Yanquis 3, Atléticos 6Oakland, California.- Mark Canha disparó un vuelacercas y Matt Chapman conectó un doble productor para respaldar la faena de Trevor Cahill, en el juego que los Atléticos de Oakland ganaron 6-3 a los Yanquis de Nueva York.Oakland se llevó un duelo relevante entre dos equipos enfrascados en la lucha por los boletos de comodín a los playoffs en la Liga Americana.Los Atléticos atacaron temprano a CC Sabathia (7-6) y se aproximaron a cuatro juegos y medio de Nueva York.Filis 1, Marlins 3Miami.- El dominicano José Ureña y dos relevistas permitieron apenas cuatro hits sin ceder pasaportes ante unos Filis en picada y los Marlins de Miami vencieron por 3-1 a Filadelfia.Los Filis, que llegaron al encuentro con una desventaja de cuatro juegos detrás del líder Atlanta en la División Este de la Liga Nacional, sufrieron su tercera derrota en fila. Registran marca de 9-17 desde el 6 de agosto, cuando estaban al frente de la división.Rojos 1, Piratas 5Pittsburgh.- Trevor Williams mantuvo su racha de aperturas dominantes con una gran actuación de seis entradas y dos tercios en la victoria de los Piratas de Pittsburgh por 5-1 sobre los Rojos de Cincinnati.Williams (12-9) permitió cinco hits y una base por bolas, y ponchó a cuatro para propinar a los Rojos su noveno descalabro en 12 juegos.Cardenales 3, Nacionales 4, 10Washington.- Bryce Harper empató la pizarra por medio de un jonrón de dos carreras en la novena entrada y conectó un elevado de sacrificio en la décima, para que los Nacionales de Washington superaran 4-3 a los Cardenales de San Luis.Los Cardenales ganaban por 3-1 cuando había un out del noveno capítulo. Harper sacudió entonces su 31er vuelacercas de la campaña, al encontrar una recta del cerrador Bud Norris, a 96 mph, y enviar la pelota por encima de la barda del jardín central.Mellizos 1, Astros 4Houston.- Alex Bregman pegó jonrón por tercer juego consecutivo, el cubano Yuli Gurriel aportó otro bambinazo, y los Astros de Houston hilvanaron su tercera victoria, al imponerse 4-1 sobre los Mellizos de Minnesota.Dallas Keuchel (11-10) permitió cinco hits esparcidos a lo largo de seis entradas y aceptó una carrera, que resultó sucia, para conseguir su segundo triunfo en fila. Brad Peacock toleró un sencillo con dos outs en el noveno capítulo para que se llenaran las bases, pero ponchó al dominicano Jorge Polanco, con lo que salió del atolladero y se acreditó su tercer salvamento.Tigres 2, Medias Blancas 4Chicago.- Matt Davidson sacudió un jonrón de dos carreras para poner fin a un juego en que los Medias Blancas de Chicago anotaron tres veces en la parte baja de la novena entrada y vencieron 4-2 a los Tigres de Detroit.Davidson logró su vigésimo vuelacercas en la campaña, depositando la esférica en el bullpen del jardín izquierdo, al primer pitcheo que le hizo el cerrador Shane Greene (2-6). Empujó al dominicano Welington Castillo, quien se había embasado con un sencillo.Cachorros 3, Cerveceros 4Milwaukee.- Christian Yelich empujó la carrera de la diferencia con las bases llenas en la novena entrada, tras vencer un tiro desde la antesala y evitar una doble matanza, en un duelo clave que los Cerveceros de Milwaukee ganaron 4-3 a los Cachorros de Chicago.Yelich, quien batea para .316, encontró una recta de Jesse Chávez, con cuenta de 1-2, y la conectó hacia el antesalista Kris Bryant, quien tocó la almohadilla para el segundo out del noveno capítulo antes de disparar a la inicial. El veloz Yelich se embasó justo antes de que el tiro llegara al guante de Anthony Rizzo.Gigantes 8, Rockies 9Denver.- El emergente Noel Cuevas aportó un sencillo de dos carreras que significó la ventaja en la octava entrada, y los Rockies de Colorado remontaron para superar 9-8 a los Gigantes de San Francisco.En una tarde en que Trevor Story bateó un par de cuadrangulares ante el as Madison Bumgarner, los Rockies parecieron tener el control del juego, con una ventaja de 7-2 después de cinco episodios. Luego, se complicaron la vida y requirieron que Cuevas, el novato puertorriqueño, respondiera con un hit clave.Reales 5, Indios 1Cleveland.- Jakob Junis aceptó sólo dos imparables y ninguna carrera en siete innings, mientras que Ryan O’Hearn aportó dos jonrones para que los Reales de Kansas City estiraran a seis su número de triunfos consecutivos, al vencer 5-1 a los Indios de Cleveland.Junis (8-12) permitió un sencillo del boricua Francisco Lindor, con dos outs en el tercer acto, y otro del cubano Yonder Alonso, que inauguró el quinto. El derecho propinó un pelotazo, no regaló boletos, repartió seis ponches y retiró a sus últimos nueve rivales.

