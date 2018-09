Despacio que voy de prisa, exprimera base y lanzador desde hace año y medio, el zurdo juarense Samuel Natera, quien jugó la temporada 2018 con los Acereros de Monclova en la Academia de El Carmen, Nuevo León, y fue reclutado por los Mayos de Navojoa en la décima ronda del Draft de la Liga Mexicana del Pacífico en julio anterior, avanza paso a pasito en la búsqueda por cristalizar su máximo sueño: jugar en los Estados Unidos, en el considerado mejor beisbol de mundo.“Mi meta y mi sueño es jugar Grandes Ligas y voy paso a pasito. Tengo apenas un año y medio como pitcher y creo que es un buen comienzo, un buen paso. –Estoy– Muy contento, muy satisfecho y a seguirle dando”, comentó.Natera Barragán, de 18 años y 1.93 metros, lideró el departamento de ponches con 63 bateadores abanicados en 47 entradas y dos tercios lanzados en El Carmen, Nuevo León. Fue llamado en mayo al Juego de Estrellas de la Liga Doble A, en el que ponchó a los dos bateadores que enfrentó.“Esta temporada fue muy buena para mí, estuve de abridor, tuve cuatro victorias, tres derrotas, fui líder de ponches, tuve aparición en Juego de Estrellas, mi efectividad la dejé en 2.08 y fue una buena temporada”, resumió.Samuel manifestó que ser elegido en el Draft por los Mayos, quienes lo vieron en la academia y en el Juego de Estrellas, es un logro más en su breve camino en el ‘rey de los deportes’ como serpentinero.“Es un logro que tuve. Esta temporada no me invitaron a pretemporada, pero el próximo año me dijeron que estoy contemplado para estar con el equipo en pretemporada y si hago un buen papel, me podría quedar”, expresó.El pitcher fue visto por la organización de los Mayos en la Academia de El Carmen y en el Juego de Estrellas.Dadas sus cualidades, como una velocidad de 89 millas, ha despertado el interés de algunos buscadores de talento de la ‘Gran Carpa’, entre ellos Efraín Lara, de Rangers de Texas y Lee Sigman, de Yanquis de Nueva York.Samuel, quien llegó a las filas de los Acereros gracias al scouteo de Manuel Bobadilla como infielder –primera base–, habló del cambio de posición y admitió que extraña mucho batear, pues tiene siete u ocho meses sin hacerlo, únicamente cuando juega pepper con los pitchers.“Fui firmado como primera base y mis coaches vieron talento, vieron algo en mí y pues decidieron calarme como pitcher, fui subiendo poco a poco, allá en Monclova –Coahuila–; en las academias fui desarrollando mi velocidad, mis pitcheos y fui mejorando”, dijo.Por ahora Samuel concluirá la preparatoria en El Paso, Texas, y, a la espera de algún llamado, continuará con su preparación.“Voy a terminar mi ‘prepa’, voy a seguir trabajando, voy a esperar la llamada para cualquier oportunidad”, señaló.Pelotero surgido de la Liga Villahermosa, escuadra con la que jugó al inicio del torneo regional ‘Héctor’ Bomba’ Pérez, Natera indicó que durante su estancia en esta frontera será parte de los Brujos, en la Liga Invernal.

