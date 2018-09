Guadalajara- José Cardozo no le teme al resto de rivales que le falta por enfrentar a las Chivas, la mayoría de ellos, en los primeros puestos de la tabla general, pues confía en su equipo para hacerle frente a cualquier contrincante."Estoy seguro que este equipo le va a pelear de igual a igual, tenemos que estar mucho más concentrados, más tranquilos y no volver a cometer los mismos errores que cometimos. A partir de eso vamos a ir creciendo como equipo, como grupo", contó Cardozo.El estratega considera que se mantienen firme en su objetivo de clasificarse a la Liguilla y mientras existan posibilidades numéricas, el Rebaño buscará ubicarse entre los primeros ocho lugares."Nosotros estamos muy concentrados en lo que estamos haciendo, sabemos perfectamente hacia dónde vamos y mientras haya esperanza, vamos a seguir luchando hasta el final para que Chivas pueda entrar a la liguilla", señaló."Como cualquier equipo, tenemos el sueño de entrar y mientras tengamos posibilidad, vamos a buscarlo", añadió el entrenador paraguayo.Acerca del partido ante Pachuca, el pastor del Rebaño calificó la derrota ante Pachuca por 1-3, como un marcador abultado, a su juicio."El marcador fue abultado, yo no vi al equipo sin ganas, lo vi siempre muy competitivo porque no le gusta perder, y nos duele perder, tenemos vergüenza deportiva. Siempre fuimos al ataque, es una pena lo que pasó, son cosas del futbol, y no volver a cometer los errores", concluyó.El Guadalajara y el resto de equipos de la Liga MX descansarán por la semana FIFA de la próxima jornada y posteriormente visitarán al Monterrey.Francisco Ayestarán, DT del Pachuca dijo que el Rebaño no aprovechó el momento clave para atacar a los Tuzos."Los 25 ó 30 minutos que el Guadalajara que fue más que nosotros, que fue superior, que tuvo la pelota en el medio y tuvo ocasiones, no nos marcó, y hay momentos en los partidos que son clave, ellos merecieron el gol cuando estaban por encima del juego, pero en el segundo tiempo nosotros estuvimos por encima", manifestó.

