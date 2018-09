Todo un guerrero

Ruidoso Downs, Nuevo México.- Hotstepper, un selecto añero de Ruidoso que fue adquirido por 63 mil dólares, no se dio por vencido al superar al ganador del All American Futurity del año pasado Fly Baby Fly en el All American Derby de Grado 1 con una bolsa de un millón 237 mil 604 dólares en Ruidoso Downs el domingo por la tarde.La carrera del First Down Dash con una bolsa de 100 mil dólares, antes del All American Derby la ganó Intense Fire. También a 440 yardas, la First Down Dash es para tresañeros que no calificaron para el All American Derby.Propiedad de R.D. Hubbard, Johnny Cope, Ray Willis y Butch Southway, Hotstepper corrió las 440 yardas en :21.374 sobre una pista mojada con Cody Jensen en la silla. Jensen ganó la Copa de Oro All American de Grado 1 con una bolsa de 200 mil dólares dos carreras antes en el programa.Fue la segunda victoria para Jensen en el All American Derby. El copropietario Hobbard y el entrenador Sleepy Gilbreath, cada uno registraron su cuarta victoria del All American Gold. Jensen, Hubbard y Gilbreath son miembros del Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Ruidoso Downs.Hotstepper tuvo un muy buen arranque a comienzos de la carrera y de inmediato se colocó en contención. El caballo capado de One Famous Eagle corrió por el cuarto de milla para conseguir la victoria por un cuello sobre Fly Baby Fly.Pawpaws Paint entró también a la contienda entre Hotstepper y Fly Baby Fly para terminar en tercer lugar, a un cuello por detrás de Fly Baby Fly.Hotstepper se ha comportado como un guerrero en el nivel Grado 1. Consiguió un cerrado segundo lugar en el Texas Classic Futurity con bolsa de 874 mil dólares y en tercero en el All American Futurity de Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares. También calificó para el Rainbow Futurity y el Rainbow Derby. Se convirtió en un millonario con la victoria del All American Derby. Tiene ganancias de carrera de un millón 86 mil 215 dólares.Fly Baby Fly de la Asociación Fly Baby Fly tuvo su mejor carrera desde que ganó el All American Futurity de Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares del año pasado.Hija de One Famous Eagle y de la campeona Higher Fire, Fly Baby Fly quedó en Segundo lugar en el All American Derby, su mejor récord en cuatro participaciones antes del All American Derby.Fly Baby Fly, una añera selecta de Ruidoso adquirida por 180 mil dólares, fue entrenada por Trey Ellis y fue montada por Rodrigo Sigala Vallejo.Pawpaws Paint de RH Resources un caballo capado de Pyc Paint Your Wagon, es un pequeño caballo que luchó con valentía entre sus dos rivales. Fue entrenado por el mejor entrenador de caballos purasangre de Ruidoso Downs, Todd Pletcher, y montado por Bonifacio Pérez.Pawpaws Paint también quedó en tercer lugar en el Rainbow Derby.En la First Down Dash, Intense Fire —con pocas posibilidades y momios de 16-1— arrancó pronto sobre la mojada pista y tomó la delantera en las últimas yardas para conseguir la victoria con Omar Reyes en la silla. Hierarchy quedó en segundo lugar por un cuello y Believe Me Irene terminó en tercero por un medio cuerpoIntense Fire registró un tiempo de :21.429.Propiedad de Raymond Merrill, Bobby Jack Merrill y Gregory Cullum, Intense Fire consiguió su primera victoria desde que participó en el Ruidoso Futurity hace un año.Hijo de Walk Thru Fire y la ganadora del Ruidoso Derby Remember Me Rose, Intense Fire fue un selecto añero de Ruidoso adquirido por 70 mil dólares.Intense Fire fue entrenado por Clint Crawford y montado por Omar Reyes.Hierarchy de Paragon Farms, LLC terminó en tercer lugar en el Ruidoso Derby de Grado 1 con bolsa de 759 mil dólares. El caballo capado descendiente de la Dinastía Fdd fue entrenado por Blane Wood y tuvo a Ricky Ramírez a bordo.Believe Me Irene de Diamond Racing Stables, LLC, hija de Valiant Hero, ha conseguido segundos lugares en el Campeonato Juvenil del Suroeste de grado 1 con bolsa de 200 mil dólares y el Campeonato Juvenil del Suroeste con bolsa de 200 mil dólares.James A. Flores montó a Believe Me Irene para el entrenador Marcos Carrizales.