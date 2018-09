Sorprenden Vaqueros: liberan al pateador Dan Bailey

Arlington, Texas.- Los Vaqueros de Dallas liberaron a Dan Bailey, el segundo más preciso pateador en la historia de la NFL, de manera sorpresiva el sábado para dejar su roster con 53 jugadores para la temporada regular.Bailey fue el pateador de Dallas por siete temporadas y realizó el 93 por ciento de sus patadas en tres de sus primeros cinco años. El exjugador de Oklahoma State jugó muy mal año pasado tras haber sufrido una lesión en su ingle contra San Francisco en el sexto partido de la temporada.Al liberar a Bailey, los Vaqueros optarán ahora por Brett Maher, el jugador de sexto año de Nebraska no ha pateado en un partido de temporada regular. Consiguió un gol de campo de 57 yardas en la derrota de los Vaqueros de 14 a 6 ante Houston al final de la pretemporada.Antes de la lesión, Bailey era el más preciso en la historia de la NFL entre los pateadores con al menos 100 intentos. Estaba en ocho de 13 después de la lesión y terminó el 2017 con el récord más bajo de su carrera del 75 por ciento. La precisión de Bailey, de 30 años, registró un declive de casi 20 puntos de porcentaje en el transcurso de sus últimas dos temporadas.Beiley tiene un 88.2 por ciento en su carrera (186 de 211), quedando en el segundo lugar por detrás de Justin Tucker, quien tiene un récord del 90.2 por ciento. Bailey es el líder de los goles de campo de Dallas.La decisión tomada en torno a Bailey pudo haber sido por cuestiones financieras, ya que con ello el equipo se ahorra 3.4 millones de dólares para hacerle frente al tope salarial. Maher, quien fue contratado para el 2019, ganará 480 mil dólares esta temporada.El ala cerrada Rico Gathers quedó en el roster de 53 jugadores un día después de que fue arrestado por un cargo de posesión de mariguana. El ex jugador de basquetbol de Baylor no ha jugado en la temporada regular ahora que llega a su tercer año.Dallas tomó la inusual decisión de quedarse con cuatro alas cerradas en su primera temporada sin Jason Witten, quien se retiró tras 15 años para asumir su papel como analista para el programa deportivo “Futbol del Lunes por la Noche”.Geoff Swaim es el único ala cerrada en el roster con una captura en la temporada regular. Blake Jarwin está enlistado como el reemplazo, y los Vaqueros seleccionaron a Dalton Schultz en la cuarta ronda del draft de este año.Los Vaqueros hicieron espacio para Gathers al quedarse con tan sólo dos corredores, Ezekiel Elliott y Rod Smith. El excorredor de Alabama, Bo Scarbrough quedó entre aquellos que quedaron fuera tras los recortes, aunque es probable que Dallas mantenga la esperanza de poder agregar al seleccionado de séptima ronda al equipo de práctica.Dallas liberó a dos de sus agentes libres, el ala defensiva Kony Ealy y el receptor Deonte Thompson, quien se vio afectado por una lesión en su tendón de Aquiles en el campamento de entrenamiento.El tacle defensivo Jihad Ward, adquirido en un intercambio que envió al seleccionado de cuarta ronda del 2017 Ryan Switzer a Oakland, fue liberado. Switzer, un receptor y retornador de despejes, fue luego intercambiado a Pittsburgh.Los Vaqueros liberaron a un par de seleccionados de tercera ronda, el liniero ofensivo Chaz Green (2015) y el ala defensiva Charles Tapper (2016). Ambos resultaron afectados por lesiones que sufrieron a comienzos de sus carreras.Green fue enviado a la banca tras una muy mala actuación al fungir como titular en lugar del tacle izquierdo Tyron Smith contra Atlanta la temporada pasada. Dak Prescott fue derribado en ocho ocasiones tan sólo en dicho partido.

