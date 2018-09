Abusa Barcelona del Huesca

Barcelona.- El Huesca había volado más alto de lo que muchos suponían durante la campaña que marca su debut en la Primera División. El Barcelona le cortó las alas ayer, sin piedad.Lionel Messi y Luis Suárez aportaron sendos dobletes para liderar la goleada escandalosa de 8-2 que el Barsa consiguió para seguir con paso perfecto en la Liga española, que celebra su tercera jornada.El argentino Messi firmó sus tantos a los 16 y 61 minutos, además de prodigar un par de asistencias, mientras que el uruguayo Suárez se estrenó en la temporada a los 39 y cerró la cuenta en el descuento por la vía del penal. Ousmane Dembélé marcó a los 48, Ivan Rakitic lo logró a los 52, y Jordi Alba anotó a los 81.Por si fuera poco, el defensa del Huesca Jorge Pulido anotó en su propia puerta a los 24. A favor de los visitantes marcaron el colombiano Juan Camilo Hernández, a los tres minutos, y Álex Gallar a los 42.“El partido se nos ha puesto cuesta arriba, hemos recibido el primero en la primera jugada y encajado el 3-2 de manera inesperada”, comentó el técnico del Barsa, Ernesto Valverde. “En el segundo tiempo hemos sido más certeros, y de ahí el resultado”.Barcelona llegó a una cosecha perfecta de nueve puntos, los mismos que el Real Madrid. Pero con semejante goleada, el club catalán es líder, al tener mejor diferencia de goles que los merengues.Huesca, que marchaba invicto con cuatro puntos, pareció enfilarse a otro resultado sorpresivo. Tomó la ventaja con la primera llegada apenas a los tres minutos, cuando Hernández sacó un remate en el área chica y sorprendió a la zaga.Messi puso orden por los locales, cuando hizo una gran jugada individual con un regate fuera del área para perfilarse al arco y definir con un derechazo para la igualdad a los 16.Cumple Guardado en el derbi sevillanoSevilla, España.- El Real Betis se llevó el derbi de la ciudad luego de derrotar 1-0 al Sevilla en el Estadio Benito Villamarín. Andrés Guardado salió como titular, fue el capitán y disputó los 90 minutos en este duelo.El partido no pudo ser más intenso y con un final cardiaco a favor de los locales, en una cancha que se asemejaba a una caldera.Guardado no desentonó y le puso orden a la media cancha del Betis desde los primeros minutos, pero la exigencia del rival obligó al ‘Principito’ a también meter la pierna fuerte en varias ocasiones.Pese a ello, el Betis fue más peligroso y al 39’ Sergio Canales pudo haber marcado el primer tanto del partido, pero tras recurrir al VAR se anuló la anotación por fuera de lugar.Ya en el segundo tiempo, el local no bajó las revoluciones, y tampoco el Sevilla, que al 65’ perdió al mediocampista Roque Mesa por expulsión.

