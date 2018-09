Hegemonía africana

Sobresaltos, confusión y enojo fueron los ingredientes que enmarcaron la edición número 50 de la Carrera Internacional de la Amistad, que tuvo como ganador al keniano Kibet Koskei Jelus, con lo que la legión africana regresó a la cima de la justa de los 10 kilómetros, tras un año de no hacerlo.Pasan las ediciones de la internacional competencia y el comité organizador sigue sin encontrarle ‘la cuadratura al círculo’ con el carro guía.Ayer, durante el trayecto, a la altura de la Avenida de las Américas, la camioneta que iba al frente del contingente de los pedestres estuvo a punto de golpear al keniano que se encontraba a la cabeza del grupo, afortunadamente el mismo corredor esquivó al vehículo, e inclusive lo rebasó.La carrera vivió su momento más bochornoso a menos de unos 500 metros de la meta, en el cruce de la Avenida Universidad y Rafael Pérez Serna.Los pedestres que iban en la punta de la carrera competitiva se confundieron en la ruta y siguieron el mismo trayecto que los corredores de la recreativa de cuatro kilómetros.A partir de ahí todo fue confusión y duda. Tres de los cuatro kenianos que lideraban la carrera se fueron por el camino incorrecto, al no ver a personal del staff que les dijera cuál era el trayecto a seguir en la ruta de los 10 kilómetros. El mexicano Juan Carlos Romero también se fue por esa vía larga.Debido a esa falta de coordinación por parte de los organizadores, los corredores no llegaron a la meta en el orden que se esperaba.El juarense Daniel Reyes, que iba en la séptima posición, arribó en segundo lugar, ya que él sí siguió por el camino estipulado, un trayecto de aproximadamente 200 metros más corto.Los kenianos llegaron a la meta y los reclamos no se hicieron esperar, ya que sabían que por lo menos las tres primeras posiciones les pertenecían.Luego de revisar y cotejar tiempos de los primeros ocho corredores, el comité organizador decidió otorgar el primer lugar a Kibet Koskei Jelus (31:21 minutos), con lo que la legión africana regresó a la cima de la Carrera Internacional de la Amistad.Tras deliberar por varios minutos el grupo de jueces, junto al personal del Instituto Municipal del Deporte, el acuerdo salomónico al que se llegó fue tomar en cuenta las posiciones que tenía cada uno de los corredores, hasta el momento de la confusión que se generó en el citado cruce.Emere Reta Alene, competidor de Kenia, se quedó con la segunda posición general, al cronometrar 31:40 minutos.El tercer puesto correspondió al africano Robertt Gititu (31:52 minutos). El zacatecano Juan Carlos Romero finalmente se quedó con el cuarto sitio, con un crono de 32:06 minutos, mientras que el juarense Daniel Reyes fue séptimo, pero sin tiempo de chip.De esta manera, la carrera más longeva de esta ciudad cumplió medio siglo de vida, enmarcada por el desconcierto y el enfado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.