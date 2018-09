'Se parten el alma'

Elio Castro, defensa central de Bravos FC Juárez, resaltó que el sufrido triunfo obtenido a costa de Atlético San Luis, por la mínima diferencia, el sábado anterior, fue de los diez jugadores que permanecieron en el terreno de juego después de la expulsión del brasileño Lucas da Silva, a los 11 minutos de partido, no sólo de la defensa.“Es de los diez jugadores, hoy, el equipo se partió el alma. Arriba, tanto Leandro –Carrijo–, como ‘Gaby’ –Hachen– fueron ahora sí que unos defensas más”, manifestó.Castro Guadarrama, exjugador de Dorados Sinaloa, quien hace mancuerna en la zaga central con Jonathan Lacerda y ha jugado los siete partidos completos en la liga, en el Apertura 2018, recalcó que el crédito de la quinta victoria de Bravos en la justa, es de quienes siguieron en el terreno de juego.“Los tres puntos y la solidez defensiva son de los 10 hombres que quedamos, el equipo, por no decir groserías, se partió el alma en el campo”, afirmó.En torno al cotejo contra Atlético San Luis, comentó que tal como los Bravos lo esperaban, resultó difícil.Este equipo tienepersonalidad: CaballeroConsumada la victoria sobre San Luis, tras la refriega, Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, enfatizó que la escuadra fronteriza tiene carácter y está para defender lo que tenga que defender.“La verdad, éste es un equipo que tiene personalidad, que tiene carácter y si hay que defender un compañero van todos a defender al compañero. Si hay que defender el arco, se defiende el arco. Si hay que defender una jugada, se defiende una jugada a muerte”, comentó.Subrayó que los Bravos no se achican con nada.“Éste es un equipo que tiene carácter y que no se achica con nada, podemos jugar con diez, pero la lucha va a ser continua”, manifestó.

