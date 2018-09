Hamilton conquista GP de Italia

Monza, Italia.- Para Ferrari la espera continúa. Para Lewis Hamilton llegó un nuevo triunfo en Monza.Hamilton conquistó el domingo el Gran Premio de Italia luego de largar tercero en la parrilla, para estirar su ventaja en el campeonato sobre Sebastian Vettel, quien sufrió una colisión en la primera vuelta de la carrera, con lo que se borraron sus posibilidades reales de obtener el triunfo.Ferrari tenía esperanzas de cortar una sequía de ocho años sin triunfo en casa. Había monopolizado la primera fila de la parrilla, algo que no ocurría desde 2000.Pero Kimi Raikkonen, quien arrancó en el primer puesto, fue superado por Hamilton a ocho vueltas del final. El piloto británico de Mercedes conservó la punta, para decepción de los “tifosi” en el graderío.“Este día fue difícil. Aunque estas reacciones negativas nunca son deseables, son las que me han impulsado antes, y por lo tanto las acepto”, dijo Hamilton en referencia a los abucheos que recibió en el podio.Hamilton igualó el récord de Michael Schumacher, de cinco victorias en el GP de Italia, y amplió a 30 puntos su delantera respecto de Vettel. El alemán se había aproximado a 17 unidades tras imponerse el fin de semana anterior en Bélgica.“Estoy decepcionado, pero no había nada que pudiera hacer”, dijo Raikkonen, quien tuvo problemas con un neumático en las últimas vueltas.Valtteri Bottas, compañero de Hamilton, llegó tercero, delante de Vettel y del Red Bull de Max Vestappen, quien recibió una penalización de cinco segundos.Desde el comienzo Hamilton presionó a Vettel, quien resistió y se mantuvo al frente junto con Raikkonen en la primera curva.El británico insistió por fuera en la segunda chicana. Se colocó unos centímetros delante de Vettel, y ambos bólidos hicieron contacto.Como resultado, el Ferrari derrapó y chocó, perdiendo parte de su alerón delantero.El auto de seguridad ingresó en la pista, y Vettel debió ingresar a los pits para reemplazar la pieza destruida. Se reincorporó a la competición en el 18vo puesto.Mediante la radio, los dos pilotos se quejaron de una maniobra indebida. Sin embargo, una investigación descartó que debieran imponerse sanciones.“Definitivamente, ése fue el momento clave. Rebasarlo era la meta inmediata... Mi carrera no es realmente contra Kimi, sino contra Sebastian. Sin embargo, necesito rebasar también a Kimi”, relató Hamilton. “Superar a Sebastian en el comienzo fue lo que cambió todo. Me restó mucha presión”.Hamilton esperó hasta el final de la 28va vuelta para cambiar sus neumáticos (Raikkonen había ido a los fosos en la vigésima). Momentáneamente, Bottas tomó el primer sitio.El británico reanudó como tercero. Mientras su compañero resistía los embates de Raikkonen, el británico se acercó.Bottas fue a los pits al final de la 36ta vuelta, cuando Raikkonen tenía una ventaja de un segundo sobre Hamilton.Luego vino el ataque del británico, por fuera en la primera curva. Rebasó al finlandés y no soltó el puesto de honor.En la lucha por el tercer puesto, Verstappen pareció cerrarle el paso a Bottas, quien debió salir momentáneamente de la pista en la primera chicana.El holandés enfureció cuando le dijeron que se le había sancionado por el viraje. Profirió varios insultos en la comunicación por radio.“Sinceramente, están haciendo un gran trabajo para aniquilar el automovilismo”, lamentó Verstappen, relegado al quinto puesto.El mexicano Sergio Pérez se ubicó en el octavo, un peldaño debajo de su compañero en Force India, el francés Esteban Ocon. Pérez había salido desde el 14to sitio.“Misión cumplida: Redujimos al mínimo los daños de la clasificación de ayer y terminamos en la zona de puntos”, tuiteó el “Checo” Pérez. “Logramos una gran remontada con un ritmo asombroso y ganamos unos puntos muy buenos”

