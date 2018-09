Romero no logra repetir

Pese al esfuerzo y la entrega el zacatecano Juan Carlos Romero Bernal, ganador de la edición 2017 de la Carrera Internacional de la Amistad, no pudo repetir la actuación brindada hace un año y tuvo que conformarse con el cuarto puesto general en este 2018.En esta edición el pedestre mexicano dio un crono de 32:06 minutos, mientras que el año pasado su registro fue de 30:28.“Es complicado, yo también organizo carreras en Zacatecas y es complicado, yo creo que aquí en lugar de buscar culpables hay que buscar una solución”, comentó el corredor de 40 años al llegar a la meta.Romero Bernal mencionó que él sabía de la ruta que se tenía que seguir, pero al ver que los tres primeros dieron vuelta en otra dirección los tuvo que seguir.“Alguien no estaba ahí en el cruce. Es error de nosotros por no saber la ruta y es error también de la organización por no poner a alguien en ese punto, para que nos dijera por dónde era la ruta”, aseguró.La edición pasada la Carrera Internacional de la Amistad vio de nueva cuenta triunfar a un corredor mexicano, luego de 17 años de no hacerlo Juan Carlos ‘El Garras’ Romero fue el encargado de romper la hegemonía keniana.En ese 2017 el pedestre originario de Zacatecas volvió a colocar a México en el lugar más alto del podio de esta carrera desde 1999, cuando lo hizo Jorge Márquez.“Yo me estoy preparando para el maratón selectivo de Juegos Centroamericanos en octubre; mi intención era finalizar en los primeros tres lugares, por ahí se me coló un extranjero, pero tengo cargas muy altas, vengo lento y aun así logré correr en buen tiempo”, señaló.Juan Carlos puntualizó que el lugar que obtuvo en esta ocasión, en comparación al que alcanzó el año anterior, se debió al nivel de los competidores kenianos que asistieron esta vez.“El que venga mucho extranjero de nivel a este tipo de competencias a nosotros nos ayuda para saber el nivel que tenemos. Yo no estoy en contra de que vengan, porque a mí me sirve, pero también sé que si no lo hicieran tendríamos mejores lugares y mejores premios”.: Juan Carlos Romero Bernal: 40 años: 15 de diciembre de 1977: Zacatecas: 1.77 metros: 70 kilos: 30:28 minutos: 32:06 minutos