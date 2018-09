Domina la 'amistad'

Ya son varias ocasiones en las que el atleta juarense Daniel Reyes Morales se adjudica la etiqueta como el mejor juarense y chihuahuense en la Carrera Internacional de la Amistad ayer no fue la excepción.Pese a la confusión que se dio en la última parte del recorrido, el pedestre fronterizo cumplió con una buena actuación, que por cuarta oportunidad consecutiva le brindó el doble título.“Todos estamos muy confundidos, no sé si yo estoy mal o los otros competidores extranjeros. Cinco de los punteros agarraron por otro lugar, yo me fui por donde marcaba la ruta, pero son los jueces los que tienen la decisión”, comentó el atleta de 21 años.Con la honestidad por delante, Daniel señaló que él se encontraba en el sexto lugar hasta antes del desconcierto, pero que debido a la confusión llegó a la meta en segundo lugar, situación que no esperaba, ya que venía bastante cansado a la altura del noveno kilómetro.“La verdad yo ya venía fundidísimo, hasta 100 metros antes de la meta miré frente a mí al primer lugar y me saqué de onda, ya que no esperaba llegar en ese lugar”, aseveró Daniel.Líder del Circuito Atlético Pedestre, el universitario de 21 años de edad mantiene su dominio en la justa que ayer convocó a más de 2 mil 200 pedestres en la carrera competitiva de 10 kilómetros.El año pasado Daniel terminó en tercer lugar general con un crono de 30:57 minutos. En esta edición no se le otorgó tiempo, pero sí se le dio el séptimo sitio general.“Estuvo muy fuerte el nivel en esta ocasión, pero se logró obtener el título como mejor chihuahuense y desde luego juarense”, declaró.: Daniel Reyes Morales: 21 años: 27 de octubre de 1996: Ciudad Juárez, Chih.: 1.70 metros: 52 kilogramos2013-Tercer lugar de su categoría2014-Primer lugar juarense y tercero chihuahuense2015-Primer lugar juarense y chihuahuense2016-Primer lugar juarense y chihuahuense2017-Primer lugar juarense y chihuahuense2018-Primer lugar juarense y chihuahuense

