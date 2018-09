Defiende la corona

El zacatecano Juan Carlos Romero Bernal, ganador de la edición 2017 de la Carrera Internacional de la Amistad, confirmó su participación para este día.“Venir y correr acá siempre es complicado, por el viaje que tenemos que hacer, son 14 horas en camión, en ocasiones un poco más; también está el cambio de horario. El año pasado llegué a esta carrera después de correr un maratón y corrí bien, yo espero que este año, que ya no corrí el maratón, estar un poco mejor”, comentó Romero.La justa atlética 2018, que tendrá su salida y meta en la Plaza de la Mexicanidad, contará con la intervención de corredores élite, de talla nacional e internacional.Además de Romero Bernal, ya confirmaron su asistencia la keniana Salina Tarus, Malika Mejdoub de Marruecos, Ilse Márquez, Ariadna Chávez, Tirzo Reséndez, Diego Borrego, Cristina Muñiz, Luis Pérez, Miguel Hernández y José Cruz, competidores nacionales.De la ciudad de Cuauhtémoc estarán presentes José Montañez, José Chávez, Alfonso González, Walter Quezada, Marcos Aguirre, Juan Montañez y Gustavo Díaz. De Delicias asiste Noé Hernández, y de Parral estarán Miguel García e Israel Fierro.La edición pasada, la Carrera Internacional de la Amistad vio de nueva cuenta triunfar a un corredor mexicano, luego de 17 años de no hacerlo. Juan Carlos ‘El Garras’ Romero fue el encargado de romper la hegemonía keniana.El pedestre originario de Zacatecas volvió a colocar a México en el lugar más alto del podio de esta carrera, desde 1999 cuando lo hizo Jorge Márquez.Romero consideró que parte de las claves de ese triunfo se debió a que ya se conoce en gran medida al atleta extranjero, y poco a poco se han ido reconociendo sus debilidades.Su tiempo en la edición número 49 de la Carrera de la Amistad fue de 30 minutos con 28 segundos.Un año antes, en la edición 48, Romero finalizó en la cuarta posición, al cronometrar 30:43 minutos; el keniano Nixon Cherutich obtuvo el primer puesto (29:55).“Espero estar entre los primeros cinco, si me siento bien, yo voy a pelear por el primer lugar, nunca se sabe, yo me siento bien; un top cinco es aceptable, un top tres mucho mejor, pero si ganamos y repetimos el triunfo no estaría mal y para ello vamos a implementar una buena estrategia y espero se pueda lograr”, declaró.

