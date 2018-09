Sin novedad en los Mineros; abren con derrota

Anoche hubo nuevo entrenador, nuevos coordinadores, nuevos uniformes, nuevo mariscal de campo, todo parte de una nueva era para los Mineros en la temporada 2018 del futbol americano colegial, pero no hubo un nuevo resultado luego de que UTEP perdió con los Lumberjacks de Northern Arizona 30-10, ante una buena entrada en el Estadio Sun Bowl.Si se toma en cuenta la temporada pasada, los Mineros suman 13 derrotas consecutivas.El paseño Ryan Metz inició en los controles de la ofensiva Minera, pero tras ser interceptado en la primera serie y no haber avanzado más de una yarda en tres jugadas de la segunda, fue enviado a la banca. Esa intercepción fue bien aprovechada por los visitantes, que en una rápida serie de jugadas sin reunión avanzaron 49 yardas para anotar en un acarreo de una yarda de Cory Young.Metz regresó a los controles en el último cuarto, nada más para ser capturado en dos ocasiones.Ya para la tercera serie ofensiva el coach Dana Dimel mandó al mariscal de campo Kai Locksley a dirigir la ofensiva Minera, que empezó con un acarreo de cinco yardas del propio Locksley, pero poco después en tercera y cuarto logró un pase completo a Winston Dimel, que en la tacleada soltó el balón y lo recuperó Brandon Worthy para los visitantes.El regalo otra vez fue desaprovechado, aunque en esta ocasión los Lumberjacks nada más pudieron sumar tres puntos en un gol de campo de 26 yardas de Griffin Roehler.En su primer jugada del segundo cuarto, Cookus conectó un pase de 84 yardas para touchdown con Emmanuel Butler, que en un principio parecía que soltaba el balón al tiempo que dos defensivos se fueron de largo y así Butler escapó a las diagonales para que la visita se fuera arriba en el marcador 17-0.Con 2:42 por jugar en ese periodo y en la yarda 32 de NAU, Locksley entregó de manera lateral el balón a Quardraiz Wadley que corrió hacia la zona de anotaciones, se quitó rivales en el camino y llegó a las diagonales para sumar los primeros puntos de UTEP en la temporada.Tras frenar la ofensiva de NAU, UTEP tuvo poco menos de dos minutos para intentar sumar más puntos, y en una ofensiva que incluyó la expulsión de Maurice Davison por ‘cazar’ a un rival, dos pases completos de 26 y 21 yardas y un acarreo de cinco yardas de Locksley, Jason Filley conectó un gol de campo de 24 yardas prácticamente sin segundos en el reloj.En el tercer cuarto NAU empezó con ofensivas sin reunión y en menos de cuatro minutos llegaron al otro lado del emparrillado para anotar en un pase de seis yardas de Cookus a Butler.La defensiva de UTEP logró una intercepción por medio de Kalon Beverly, pero la ofensiva no aprovechó la oportunidad y Locksley fue interceptado por Kam’ron Johnson en la yarda 33 de NAU y lo regresó 59 yardas hasta la 8 de los Mineros. En la siguiente jugada Logan corrió esas ocho yardas hasta llegar a las diagonales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.