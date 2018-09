Los Angeles.- Los Carneros de Los Angeles cortaron ayer al mariscal Luis Pérez, de sangre mexicana.Con esto, Pérez vio frustrado el chance de jugar en la capital mexicana en noviembre próximo cuando la franquicia angelina enfrente en el Estadio Azteca a los Chiefs de Kansas City.Los equipos de la NFL tiene hasta hoy para dejar su roster en 53 jugadores, pues la temporada regular comenzará el jueves con el duelo entre las Águilas de Filadelfia y los Halcones de Atlanta.Ahora, el sueño de Pérez de jugar en la NFL todavía no se termina, pues el exmariscal que viene de jugar con los Lions de Texas A&M Commerce se prevé pueda ser contratado para ir a la Escuadra de Prácticas de los Carneros.Igualmente, el resto de las franquicias podrían reclamarlo mañana o probar suerte como agente libre.Pérez apenas vio acción hace unos días en el último partido de la pretemporada donde los Carneros cayeron 28-0 ante los Santos de Nueva Orleans.Conectó 8 de 15 pases para 43 yardas y sufrió una intercepción.En tanto, el también jugador de ascendencia mexicana, el pateador Roberto Aguayo, fue cortado ayer por los Cargadores.Al igual que Pérez, Aguayo deberá esperar un chance como agente libre si quiere seguir en la NFL.Cambian Raiders a Khalil Mack a los OsosLos Osos de Chicago adquirieron ayer al estelar defensivo Khalil Mack en un canje con los Raiders a cambio de dos selecciones de primera ronda.Mack se ausentó de todo el programa de entrenamientos y la pretemporada en busca de un nuevo contrato a largo plazo en lugar de jugar bajo el último año de su contrato de novato que le habría otorgado 13.8 millones de dólares. El coach de los Raiders Jon Gruden, en su mayor movimiento desde que retomó el cargo después de años como analista de televisión, envió a Mack, de 27 años, a Chicago.Una persona con conocimiento directo del canje dijo a The Associated Press que Oakland recibirá dos selecciones de primera ronda en 2019 y 2020, una selección de sexta ronda el próximo año y una de tercera en 2020. Oakland también incluyó su segunda ronda de 2020. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que aún no se anuncia el movimiento.

