Monterrey.- En medio de una época de batallas sociales de mexicanos en Estados Unidos, hoy un tricolor puso la fiesta en dicha nación.Con un sombrero de charro y después de superar un duro susto y una gran batalla en la pista, el piloto regiomontano Patricio O’Ward se bajó de su auto con el número 27 tras ganar la penúltima ronda de la temporada, la cual lo consagró campeón ayer del serial Indy Lights.O’Ward finiquitó en la Carrera 1 de Portland una temporada de ensueño; de no saber si iba a correrla o no, a levantar el trofeo de la categoría, que otorga una beca para correr cuatro pruebas de la Indy Car, aunque en los planes del piloto de 19 años no estaría sólo disputar esas carreras.Tras conseguir el título en la categoría de desarrollo, ‘Pato’ podría correr la siguiente temporada completa de la máxima categoría estadounidense de autos monoplaza.Pero no todo fue fiesta y tranquilidad, pues durante la mañana, en la calificación a la carrera 2, a celebrarse hoy, O’Ward perdió pista y se estrelló contra un muro de contención, dañando gran parte del coche.La intriga por no saber si iba a correr o no fue fuerte, pero duró poco; el auto número 27 del mexicano quedó listo para la prueba.El regio salió desde el primer cajón de la parrilla gracias a su novena pole de la temporada conseguida el viernes. Se mantuvo a la cabeza del grupo durante las primeras siete vueltas hasta que Colton Herta, con quien se disputaba el campeonato, lo rebasó.

