Avanza Federer y suma otro tiro a su repertorio

Nueva York.- El momento crucial en el triunfo de Roger Federer sobre Nick Kyrgios en el US Open, concuerdan ambos, llegó a los 17 minutos de partido cuando el suizo ganador de 20 títulos de Grand Slam servía 3-3, 0-40 y salió del problema.¿Y el momento más espectacular? En ese estarán de acuerdo todos los que lo vieron, una devolución a toda velocidad rumbo a la red, a milímetros del suelo, por fuera de la red a mediados del tercer set en camino a una victoria de 6-4, 6-1, 7-5.“Casi irreal”, dijo Kyrgios, quien admiró el tiro con la boca abierta.El partido previo de Kyrgios estuvo envuelto en la polémica cuando el juez de silla Mohamed Lahyani bajó a charlar con el australiano de 23 años sobre su desempeño en la cancha. Kyrgios se recuperó para ganar el encuentro y Lahyani fue duramente criticado.En esta ocasión Kyrgios no recibió consejos de ningún tipo, más que las palabras en distintos tonos que se dirigió a si mismo durante el encuentro. No tiene un entrenador y se preguntó a sí mismo si debería conseguirse uno, o al menos alguien que le ayude en el aspecto mental.Federer hizo referencia a una decisión de Kyrgios en particular, con el marcador 5-5 y 40-15 en el último set, el australiano optó por un drop shot que se quedó en la red en lugar de pegar de derecha y con la cancha abierta.“Claramente, cuando juegas de esa forma y pierdes, sientes que tuvo la culpa”, dijo Federer. “Pero así es como él juega”.El contraste en la mentalidad de ambos quedó al descubierto para el talentoso y temperamental australiano.“Somos dos personajes muy distintos. La manera en que él enfrenta las cosas, podría copiar esa página de su libro. La manera en que se comporta, su temple”, dijo el 30mo clasificado. “No quiero cambiar demasiado, pero definitivamente podría aprender de las cosas que él hace en ciertas situaciones. Es el ejemplo perfecto para quien quiera jugar”.Federer, segundo favorito, avanzó a la cuarta ronda de Flushing Meadows por 17ma aparición consecutiva. Tiene cinco títulos en el torneo, el último hace una década. A continuación tendrá un duelo ante John Millman, quien nunca había alcanzado esta etapa de un Grand Slam.En otros encuentros, la campeona de Wimbledon Angelique Kerber cayó 3-6, 6-3, 6-3 ante Dominika Cibulkova, mientras que la finalista de 2017 Madison Keys se recuperó para vencer 4-6, 6-1, 6-2 a Aleksandra Krunic.

