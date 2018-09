Sufren Tigres, pero sacan el triunfo

Monterrey— Tigres se metió nuevamente en zona de Liguilla luego de golear esta noche 3-1 a los Rojinegros del Atlas ante un lleno en el estadio Universitario.Aunque sufrieron para abrir a la zaga Rojinegra y quedaron registrados de ser el primer equipo que recibe gol de los tapatíos en el certamen, los auriazules no se desesperaron, trabajaron el duelo y terminaron llevándose con justicia el triunfo.Con la victoria los universitarios llegaron a 13 unidades y se metieron en zona de clasificación, mientras que los Rojinegros se quedaron en el sótano de la tabla general con dos unidades.André-Pierre Gignac sigue anotando en el Universitario, pues ya ligó siete de juegos de Liga haciéndolo, se ha hecho presente en todos los de éste torneo en casa para llegar a 86 tantos con los Tigres. Los otros goles fueron obra de Jorge Torres Nilo y Enner Valencia.Al Atlas, que no había anotado un gol en siete juegos del Apertura 2018, le bastó un minuto para hacerle uno a los Tigres. Andrés Andrade llegó en contragolpe y se llevó a Torres Nilo, Hugo Ayala y hasta al "Chaka" Rodríguez, para luego cruzar a Nahuel Guzmán y abrir el marcador, en medio de un eufórico festejo en la banca Rojinegra.Tigres empezó a mostrar músculo inmediatamente después del tanto, pero se topó a un agigantado Pepe Hernández, el arquero del Atlas que salvó todo lo que pudo.Primero, Gignac sacó un disparo que Hernández logró controlar, luego rechazó un tiro directo de Lucas Zelarayán y más tarde uno de Guido Pizarro y otro de Julián Quiñones.Aunque en la cancha la ofensiva felina luchó y tocó la puerta del Atlas, la falta de gol provocó que la afición abucheara a su equipo al finalizar el primer tiempo.En la segunda parte Tigres salió por el empate, pero el Atlas encontró espacios, así Vigón logró sacar un disparo que Nahuel pudo controlar.Fue hasta el minuto 66 que los Tigres empataron el juego. Jorge Torres Nilo remató de cabeza un tiro de esquina que cobró Zelarayán para mandar guardar el balón.Tigres no abandonó su idea de triunfo y Gignac hizo el segundo otra vez en táctica fija. Zelarayán cobró un tiro de esquina que peinó Pizarro en el área y el francés empujó de cabeza.Enner Valencia, quien entró de cambio por Rafael Carioca, hizo el tercero al recibir un preciso centro del chamaco Rafael Durán, quien apenas había entrado por Eduardo Vargas, rematando sólido de cabeza ante la euforia en el Universitario.Aunque sufrió de más, Tigres ganó al Atlas para volver a zona de Liguilla antes de la fecha FIFA y ser despedido con una ovación de parte de sus seguidores.

