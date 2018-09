Rompe Pumas mala racha

León— El salvavidas de Pumas es esmeralda.Con doblete de Felipe Mora, quien llegó a 3 goles en 2 partidos, los del Pedregal se sacudieron de una racha de seis duelos sin victoria, luego de vencer 2-1 al León.Así como el año pasado, los universitarios le hincaron el diente a la Fiera para cortar una seguidilla de ocho cotejos sin triunfo, ahora después de casi un mes sin festejar, David Patiño respiró de la mano del ariete andino, quien armó la voltereta en el Nou Camp.Pumas salió intenso y Pablo Barrera por poco asiste a Carlos González, quien intentó de volea meter el balón al 3'.Siete minutos después, Rodolfo Cota salvó a León y en el contrarremate, William Tesillo sacó la pelota en la línea con la mano después de un tiro de Martín Rodríguez, que no fue pitado como penal.El panorama se puso negro para los universitarios pues al 15' en una jugada que parecía no tener futuro, Iván Rodríguez echó un servicio al centro del área que Luis Montes se tendió de tijera para abrir el marcador.Los del Pedregal respiraron antes del entretiempo. Tras un servicio largo, Mora fintó para que Carlos González lo habilitara después y poner el balón en las redes al 44'.A Pumas le costó el complemento mientras que la Fiera se agazapó para buscar a la contra, pero el balón parado le funcionó a los de Patiño pues aprovechó una serie de rebotes, Mora volvió a anotar ahora al 57'.Montes estuvo cerca de armar su doblete con un fortísimo remate a cinco del final, pero Alfredo Saldívar exhibió sus reflejos felinos para darle los tres puntos a la visita.Los esmeraldas cayeron en casa por primera vez en cuatro partidos, mientras que Pumas festejó después de cuatro fechas de no hacerlo y ya están en el tercer sitio de la clasificación con 14 puntos.

