Luce 'Chucky' en goleada del PSV

Eindhoven, Holanda.- El PSV se lució en el primer duelo que Erick Gutiérrez disfrutó como granjero.A pesar de que Hirving Lozano no pudo marcar, los rojiblancos aplastaron 6-1 al Willem II, resultado que los mantuvo en la cima de la clasificación de la Eredivisie.Los granjeros quisieron sacudirse de la goleada de 5-0 que el Willem les propinó en marzo pasado y comenzaron muy temprano meciendo las redes con dos disparos de media distancia, uno de Jorrit Hendrix al 7’ y de Steven Bergwijn al 13’.Después de la media hora del partido en la que el PSV se mostró dominante, Lozano fue derribado dentro del área y tras una revisión del VAR, Gastón Pereiro puso el 3-0 desde los 11 pasos al 35’.El ‘Chucky’ salió al 78’, molesto, pero fue ovacionado por su afición y por su compañero Erick Gutiérrez, quien vio el duelo desde la tribuna.Muerde Wolverhampton al West HamLondres, Inglaterra.- El esperado duelo entre mexicanos sólo duró 13 minutos.En juego de la Jornada 4 de la Liga Premier, West Ham perdió como local 1-0 con Wolverhampton, partido donde ‘Chicharito’ entró al 74’ y Raúl Jiménez fue titular y salió al 87’.El atacante tricolor de los Lobos estuvo muy activo, pero al 79’ falló dentro del área una clara oportunidad luego de que abanicó y el balón se le escapó.Pierde Standard de Lieja lo imbatibleLieja, Bélgica.- Del plato a la boca se cae la sopa y el Standard lo vivió en carne propia para perder el invicto.A minutos del final, el Standard de Lieja, donde milita el portero mexicano Guillermo Ochoa, tuvo todo para ganar, pero terminó perdiendo 2-1 con el Eupen.Tras seis partidos en esta temporada, el equipo de Ochoa perdió por primera vez y se quedó con 11 unidades, mientras su rival apenas obtuvo su segundo triunfo de la campaña y alcanzó los 6 puntos.Debuta Reyes con derrotaEstambul, Turquía.- Diego Reyes no tardó en sumar minutos con el Fenerbahce, pues el mexicano fue titular en la derrota de su equipo 3-2 ante el Kayserispor.A pesar de que no había tenido actividad de pretemporada, tras no entrar en los planes del Porto, el futbolista de 25 años disputó 74 minutos como contención.Falla Briseño; cae FeirenseLisboa, Portugal.- Una pifia de Antonio Briseño al minuto 88 le costó al Feirense caer 1-0 ante Sporting de Lisboa por la Fecha 4 de la Primeira Liga.Estará Pizarro fuera 10 díasMonterrey.- El mediocampista de los Rayados Rodolfo Pizarro pasará de cinco a 10 días en reposo como parte del tratamiento que deberá seguir para recuperarse de las molestias que presenta en el tobillo y talón derechos.Sale Salcedo lesionadoFrankfurt, Alemania.- El defensa mexicano Carlos Salcedo sufrió ayer una lesión en el tobillo izquierdo en el duelo donde el Eintracht Frankfurt perdió en casa 2-1 ante el Werder Bremen, por lo que causó baja en el Tricolor.

