Gana UTEP en inicio de campo traviesa

El equipo femenil de campo traviesa de UTEP empezó con el pie derecho la temporada 2018 al hacer ayer el 1-2-3-4 en la competencia Lobo Invitational que se llevó a cabo en la Universidad de Nuevo México ubicada en Albuquerque.Winny Koech, Lilian Koech, Linda Cheruiyot y Carolyne Chepkosgei, acapararon los primeros cuatro lugares, respectivamente, de la carrera de 5 kilómetros, lo que también permitió que por equipos las Mineras terminaran en el primer lugar.La junior Winny terminó el recorrido en un tiempo de 17:42.7 minutos. En segundo lugar llegó Lilian que paró el reloj en 17:57.3 y en tercero Cheruiyot con 17:58.8. Por su parte Chepkosgei detuvo el cronómetro en 18:05.9.Muy lejos de sus compañeras llegó la otra Minera que vio acción en la competencia, Destiny White, que ocupó el lugar 43 general y cubrió los cinco mil metros en 22:20.8 minutos.En la rama varonil las cosas no pintaron bien para los Mineros, que no pudieron colocar a un solo competidor entre los seis primeros, siendo Cornelius Kapel el mejor ubicado al terminar en el séptimo lugar general con un tiempo de 16:00.3 minutos. Detrás de él llegó Boaz Ronoh en el octavo lugar con 16:07.4.Antony Kosgei, en quien se tenían mayores esperanzas, no salió en su mejor día y cruzó la meta en el lugar número 13 general con un tiempo de 16:25.1. Todavía más atrás, en el sitio número 21 se ubicó el Minero Isaiah Page, que detuvo el reloj en 16:56.0.Los últimos Mineros en cruzar la meta fueron Edgar González (32), Daniel Maes (33), Allan Ortiz (35) y Michael Sims (37).Los Mineros regresarán a casa para ser co-anfitriones del Lori Fitzgerald Open el 15 de septiembre en Las Cruces. (Eduardo Morán)

