Real Madrid con arranque perfecto

Madrid.- Karim Benzema y Gareth Bale alargaron su período de gracia en el ataque del Real Madrid y fueron las figuras en la goleada 4-1 que el campeón de Europa le endosó al Leganés ayer para mantener su arranque perfecto en la Liga española.Bale abrió el marcador con un potente disparo desde el centro del área a los 17 minutos y Benzema puso nuevamente en ventaja al cuadro blanco con un remate de cabeza a los 48, en una jugada que el árbitro Jaime Latre decidió consultar con el VAR antes de validar la anotación.En el Estadio Santiago Bernabéu, Benzema volvió a aparecer en el marcador con un soberbio disparo cruzado en los límites del área, después de una jugada de pared con Bale, para ampliar la delantera a los 61. El defensa Sergio Ramos cerró la goleada por la vía del penal a los 66, dejando al Madrid con el ideal de nueve puntos.El atacante argentino Guido Carrillo emparejó momentáneamente por el visitante Leganés con un penal a los 24, un disparo que no pudo desviar el belga Thibaut Courtois, quien realizó su debut como portero merengue.Benzema y Bale siguen produciendo resultados en el ataque merengue tras la partida a Italia del astro Cristiano Ronaldo, quien sigue sin marcar con la Juventus.Para el francés Benzema fue el segundo partido en fila con un doblete, mientras que el galés Bale celebró su séptimo encuentro consecutivo de la Liga con al menos un tanto, tomando en cuenta el cierre de la campaña anterior.Los dos atacantes parecen estar liberados sin la presencia del astro portugués.El nuevo técnico madridista Julen Lopetegui esquivó acreditarse mérito por el buen momento de Benzema, autor de cuatro goles en la Liga.“No he convertido a nadie”, dijo Lopetegui. “Es un grandísimo jugador siempre lo ha sido. El mérito es suyo, está encantado y está ayudando al equipo, y así va a seguir”.Sorprenden Celta y Araujo al AtléticoEl Celta de Néstor Araujo y Antonio Mohamed dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 al Atlético de Madrid, en un duelo en que el defensor mexicano jugó los 90 minutos.Bastaron 6 minutos para que la victoria se decretara. Apenas al inicio del segundo tiempo, al 46’, Maxi Gómez aprovechó una caída de Diego Godín para robar el balón, encarar al arquero Jan Oblak y vencerlo con un disparo a primer poste.Poco después, al 52’, fue Iago Aspas quien ganó al montenegrino Stefan Savic, que poco antes se salvó de ser expulsado por una plancha, para anotar de cabeza el 2-0.Savic complicó más aún a los Colchoneros cuando se ganó una segunda amarilla, al 70’, que dejó con 10 a un equipo que de por sí estaba batallando para plantar cara a su rival.Justo en ese cobro de falta tuvo el 3-0 el Celta, pues Gustavo Cabral anotó de cabeza, aunque su tanto fue anulado por el VAR debido a que uno de sus brazos estaba ligeramente sobre la línea de los defensores.Araujo no tuvo problemas para contener los embates de Antoine Griezmann, Diego Costa y compañía, y cumplió cuando fue exigido, aunque bien pudo regalar un penal en tiempo de compensación.Mientras el Celta llegó a 7 unidades en tres partidos, el Atlético se quedó estancado más abajo en la Tabla, con 4 puntos.

