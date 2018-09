Ciudad de México— Roberto Alvarado y Elías Hernández mostraron que son de Selección mayor, y justo en la jornada posterior a sus convocatorias, guiaron la victoria 4-1 de Cruz Azul sobre un endeble Veracruz.La dupla Alvarado-Hernández ha mostrado una productividad de llamar la atención, y daba avisos de ello desde iniciado el partido, si bien La Máquina no salió a despedazar a su rival.Pero la magia inició al 32', cuando cuatro jugadores celestes superaron la defensa jarocha y llevaron el balón al área con toques rápidos, culminando con una pared que Elías le sirvió al "Piojo", quien firmó el primer gol con un preciso disparo pegado al poste.Pese a que la combinación que antecedió al tanto fue una cátedra de buen toque, la jugada no estuvo exenta de polémica, pues momentos antes el balón había abandonado la cancha cuando Edgar Méndez iniciaba el ataque por la banda derecha, apenas a unos metros del abanderado.No obstante, unos segundos de desconcentración le costaron caro al Cruz Azul al iniciar la segunda parte, pues un doble error de Gerardo Flores, que intentó despejar y no golpeó el balón para después rebotarlo en un compañero, derivó en el penal marcado cuando Jesús Corona se lanzó para quitarle la bola a Cristian Menéndez.La polémica volvió a aparecer, pero también la justicia divina, pues Corona no cometió falta sobre el "Polaco", aunque Veracruz tuvo la compensación por el error arbitral que le costó el primer tanto, y Bryan Carrasco lo hizo efectivo con un cobro suave que engañó por completo al arquero celeste.Con el marcador empatado, Elías Hernández volvería a lucir una genialidad al 55', sólo que esta vez se negó a compartir el crédito. Primero aguantó la marca para bajar con mucha clase un balón elevado, eludió al primer defensa en la misma jugada y con una finta se quitó al segundo para disparar y anotar de fuera del área con algo de fortuna, pues Pedro Gallese alcanzó a tocar el esférico sin poder desviarlo.A partir de ahí las aguas se calmaron y La Máquina volvió a ser la de este torneo, lo que se notó especialmente tras el gol de Milton Caraglio, al 69', quien marcó de cabeza tras un centro de Alvarado. Minutos después ya sonaban los cánticos y los "Oles" en la tribuna.Luego, el propio Elías entraría al área veracruzana conduciendo el balón para provocar el cuarto tanto, en una acción desafortunada de Rodrigo Noya, quien envió a su propia meta al 76'.Gol y asistencia para Alvarado. Gol, asistencia y participación en el último tanto para Elías.Ahora toca hacer maletas y mostrar que esta dupla es capaz de hacer esto y más con la playera del Tri.

