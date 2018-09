Optimismo de Palencia lo mantiene de pie

Puebla- Francisco Palencia, técnico de Lobos BUAP, comentó que el partido ante el América de la Jornada 8 del Apertura 2018 será un duelo muy complicado, y aseguró que sus pupilos están para competir ante cualquier escuadra de Primera División, pese a los malos resultados obtenidos hasta ahora.América es un equipo grande, hoy en día todos los equipos son complicados en primera división. El tema mediático que tiene América magnífica más este partido, sobre todo en casa. El equipo está para competir a cualquiera, lo hemos demostrado en la cancha, pero no en números. Estamos muy ilusionados por poder sumar puntos este fin de semana", apuntó.Para el técnico licántropo, la presión por conseguir resultados positivos no es un tema que le preocupe, ya que está acostumbrado a la exigencia que conlleva dirigir en el máximo circuito."Habló mucho con Manolo sobre el equipo, de lo que tenemos que mejorar. Evidentemente la presión siempre existe en el alto rendimiento. Yo he vivido con presión toda mi vida, realmente no me inquieta", apuntó.El estratega mexicano aseguró que la llegada del delantero Leonardo Ramos se debe a la falta de contundencia, situación que espera mejorar con el arribo del ariete."Evidentemente al traer un nueve ya sabemos porque viene; no es algo que vamos a esconder, el equipo juega bien, genera ocasiones de gol y no las marcamos, por eso decidimos traer a alguien que sea la solución para poder sumar más puntos", finalizó.Lobos BUAP recibirá al América el próximo domingo, en duelo que dará el cerrojazo a la octava fecha del Apertura 2018, cuyo resultado podría influir en el futuro de Palencia con el equipo poblano.

