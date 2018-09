Usain Bolt 'se ve lento' en su debut como futbolista

Usain Bolt aún no puede cantar victoria pese a tener minutos con su nuevo equipo, el Mariners de Australia, que le abrió las puertas para probar suerte en el futbol profesional, sin embargo, en su debut con el club no tuvo su mejor noche.El jamaiquino inició en la banca el encuentro amistoso contra el Central Coast, en la pretemporada que realizan aún previo al arranque de la Liga en aquel país, que será el 19 de octubre próximo.Pese a no ser titular, Bolt tuvo minutos. El retirado plusmarquista fue llamado por su técnico para ingresar al minuto 71, en lugar de McGlinchey, y hacer realidad su sueño.Los 19 minutos jugador le bastaron para dar muestras de sus ganas e ímpetu, pero de las limitaciones técnicas que tiene dentro del terreno de juego, al menos las que no ha podido pulir en este tiempo que lleva entrenando con el equipo.El caribeño tuvo una opción de gol que más de uno desearía en su debut. El espigado jugador ingresó al área, tímido, para intentar rematar un centro raso que enviaron desde el lado derecho, al cual no pudo llegar, increíblemente para quien en su momento fue el hombre más rápido del planeta.También, mandó muy cruzado un disparo al arco en otra opción que tuvo de marcar para su equipo.Pero no todo fue malo. En total, Usain Bolt consiguió siete controles de balón, un disparo a puerta, dos pases completados y puso una asistencia que pudo terminar en gol.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.