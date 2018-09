Perfil ideal

El reto es grande, borrar de la memoria de los aficionados la temporada 2017 en la que los Mineros perdieron 12 partidos y ganaron cero. Por eso el nuevo entrenador en jefe, Dana Dimel, desde su llegada a El Paso declaró que no viene a realizar un cambio, sino a empezar desde cero la construcción del programa de futbol americano de UTEP.Y esta noche ante los Lumberjacks de Northern Arizona Dimel tendrá su primera prueba.De 55 años de edad, es el entrenador número 26 en la historia de los Mineros. Antes de su llegada a El Paso era el coordinador ofensivo y entrenador de alas cerradas y de corredores en Kasas State University, su alma máter. Del 1997 a 1999 fue también entrenador en jefe en Wyoming y del 2000 al 2002 lo fue en la Universidad de Houston.‘Estamos ansiosos por la nueva temporada y por establecer nuestro estándar para lo que queremos, para lo que esperamos. Y los muchachos trabajan extremadamente duro haciendo un trabajo realmente bueno hasta ahora’, declaró Dimel días antes del inicio de esta campaña.Además del apoyo que recibirán de la afición de El Paso, para Dimel también es importante que al Estadio Sun Bowl asistan aficionados de Juárez a apoyar a los Mineros.‘Obviamente la gente de la ciudad fronteriza de Juárez, estamos emocionados por traerlos aquí y tenerlos en los partidos de futbol americano, que sean parte de lo que estamos haciendo y no podemos esperar para verlos en los juegos, espero que tengamos a muchos de ellos.’Para Dimel, una de las cosas más importantes de ser entrenador es desarrollar la unidad en el equipo, algo por lo que trabaja día a día.‘Creo que el liderazgo y la unidad son las dos cosas más importantes que podemos tener como equipo de futbol americano. Mientras más cerca estés de lograrlo, más confiarán el uno en el otro, la confianza es una gran palabra. Cuanto más duro trabajen juntos, se empujarán unos a otros cuando las cosas no salen bien. Eso es lo que estamos tratando de construir y en nuestro primer año en UTEP, esa es una de las cosas que estamos enfatizando, ser un equipo unificado. Eso también significa pasar mucho tiempo fuera del campo juntos.’

