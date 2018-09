Garra de Nadal lo rescata del abismo

Nueva York.- Rafael Nadal tuvo que exprimirse para seguir de pie en el Abierto de Estados Unidos.Con una rodilla causándole molestias, el campeón reinante del torneo sobrevivió a un sufrido examen en la tercer ronda, imponiéndose 5-7, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) al ruso Karen Khachanov, en un vibrante duelo que tomó 4 horas y 23 minutos ayer.“He podido escapar de un tremendo aprieto”, dijo Nadal tras vencer a un adversario una década más joven que él.Tras ceder el primer set, Nadal pidió la presencia del fisioterapeuta para que la vendara la rodilla derecha, la misma que la ha causado problemas en el pasado. El español recibió más cinta durante una interrupción de 10 minutos y el marcador 5-5 en el segundo parcial al cerrarse el techo del estadio Arthur Ashe por la lluvia.Nadal no quiso ahondar sobre la rodilla.“No quiero hablar de la rodilla. Estamos en medio de un torneo importante y lo único que creo es que voy a estar al cien por cien para la siguiente ronda”, dijo Nadal. “Ha sido algo menor, en general... Todas las cosas que van ocurriendo tienen un impacto en el juego. He pedido que me pusieran un vendaje para tener un poco de sujeción, nada más”.Nadal pasó toda la tarde exigido al máximo por la torre rusa de 1.98 metros (6.6 pies).Al borde del abismo en varias ocasiones, el campeón de 17 Majors respondió siempre con su omnipresente garra y temple de acero cuando estuvo a dos puntos de quedar abajo por dos sets, a dos puntos de ceder el tercer parcial y a un punto de perder el cuarto e irse a un quinto.“Todo el mundo pasa momentos complicados”, reconoció Nadal. “Hay que encontrar la solución en el momento adecuado para seguir optando a los objetivos finales. Y hoy he encontrado la solución”.Bajo un cielo gris, el punto del partido se dio en la quinta bola de set que dispuso Nadal para ganar la manga. El ruso de 22 años se plantó en un maratónico peloteo de 39 tiros y que acabó con una devolución de revés en la red.En busca de un cuarto título en Nueva York, Nadal accedió a los octavos de final por décima ocasión en sus últimas 11 presentaciones en el último Grand Slam de la temporada.Su rival de turno será otro jugador con un juego agresivo, Nikoloz Basilashvili. La potencia del georgiano abrumó al argentino Guido Pella, en un duelo que enfrentó a dos jugadores que por primera vez llegaron a la tercera ronda del US Open. Adueñándose de la iniciativa, Basilashvili se impuso 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 (4) ante Pella.El sudafricano Kevin Anderson (5to preclasificado), quien perdió ante Nadal en la final del año pasado, también pasó su propio suplicio contra jugador en ascenso, venciendo 3-6, 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (28).En tanto, el austriaco Dominic Thiem (9) tuvo que emplearse a fondo otra vez para derrotar 3-6, 6-3, 7-6 (5), 6-4 al estadounidense Taylor Fritz. Thiem venía de ganar un partido a cinco sets contra el también estadounidense Steve Johnson.A primera hora, la defensora del título Sloane Stephens avanzó a octavos con una victoria ante la ex número uno mundial Victoria Azarenka. Stephens (3ra cabeza de serie) dominó los últimos tres games tras una breve interrupción en lo que se cerraba el techo del Ashe y acabó imponiéndose por 6-3, 6-4 ante la dos veces subcampeona Azarenka.Más tarde, Serena Williams igualó su victoria más desigual en 30 duelos contra su hermana Venus al derrotarle por 6-1, 6-2 en la tercera ronda.Sacudiéndose de una dolencia en el tobillo que sufrió al principio del partido, Serena ganó siete juegos seguidos y redondeó su actuación más dominante desde que dio a luz a su hija Alexis Olympia hace un año.

