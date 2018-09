A lo Yanqui

Nueva York.- Gleyber Torres produjo la carrera de la ventaja un bateador después de que un polémico swing llenó las bases para Nueva York y los Yanquis derrotaron ayer 7-5 a los Tigres mientras esperan la llegada de Andrew McCutchen, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013.El manager de los Yanquis Aaron Boone fue expulsado en el quinto inning y una entrada después Brett Gardner, Aaron Hicks y Miguel Andújar dispararon jonrones para acabar con el intento de Jordan Zimmermann de lanzar el segundo juego sin hit de su carrera.Nueva York estaba abajo 5-4 cuando llenó las bases ante el puertorriqueño Joe Jiménez (4-4) con un doblete de Gardner y bases por bolas a Hicks y Lukje Voit. El umpire marcó que Voit aguantó el swing en cuenta llena y el manager de los Tigres, Ron Gardenhire fue expulsado por discutir esa decisión.Entonces, Torres conectó un lanzamiento de Alex Wilson en cuenta de 1-0 a jardín izquierdo para un sencillo que impulsó dos carreras y puso a los Yanquis al frente 6-5. Austin Romine empujó la del seguro con un sencillo al cuadro.David Robertson ponchó a Nicholas Castellanos y Víctor Reyes con dos a bordo en la novena entrada para su quinto rescate.Zach Britton (2-0) se colgó el triunfo a pesar de permitir el sencillo productor de Mikie Mahtook en el séptimo inning y un elevado de sacrificio de Ronny Rodríguez en el octavo.Rays 0, Indios 3Cleveland.- Corey Kluber lanzó siete dominantes entradas, Edwin Encarnación bateó un cuadrangular y los Indios de Cleveland vencieron 3-0 a los Rays de Tampa Bay.Kluber (17-7) permitió dos sencillos, ponchó a ocho y dio dos bases por bolas para que Cleveland concretara su 14ta blanqueada de la temporada, la cifra más alta de la Liga Americana. Cody Allen retiró en orden el octavo inning y Brad Hand finalizó la blanqueada de dos imparables con su 31er salvamento.Kluber, quien busca su segundo trofeo Cy Young de la Liga Americana de manera consecutiva, alcanzó a Luis Severino de los Yanquis en el liderato de triunfos de la liga y se colocó en el primer lugar del circuito con 186 entradas y dos tercios de labor.Cerveceros 4, Nacionales 1Washington.- Jhoulys Chacín lanzó de manera efectiva hasta la séptima entrada, Travis Shaw conectó un jonrón de dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 4-1 a los Nacionales de Washington.Según reportes, los equipos concretaron durante el juego un canje que enviará al lanzador Gio Gonzalez a los Cerveceros. El abridor zurdo, que ha pasado problemas en 2018, será agente libre al concluir la campaña.Jesús Aguilar disparó su 31er jonrón y Erik Kratz también se voló la barda por los Cerveceros, que ganaron su tercer juego en fila para aferrarse al segundo comodín de la Liga Nacional.Piratas 3, Bravos 2Atlanta.- El sencillo de Gregory Polanco en la octava entrada llevó al plato a Adam Frazier con la carrera de la ventaja y los Piratas de Pittsburgh se recuperaron después de dejar escapar una ventaja de dos anotaciones para vencer 3-2 a los Bravos de Atlanta.Los Bravos han perdido cinco de sus últimos siete encuentros, para ver su liderato en el Este de la Liga Nacional reducirse a dos juegos sobre Filadelfia.Jameson Taillon (11-9) admitió dos carreras y cinco hits en siete entradas, su 17ma apertura consecutiva en la que no permite más de tres carreras limpias.Cachorros 1, Filis 2, 10Filadelfia.- Asdrúbal Cabrera bateó un jonrón solitario con un out en la décima entrada para encaminar a los Filis de Filadelfia a un triunfo 2-1 sobre los Cachorros de Chicago en un duelo realizado bajo una lluvia constante.Cabrera se voló la barda contra Steve Cishek (4-2), al disparar un batazo entre jardín izquierdo y central para ayudar a los Filis a acercarse a dos juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional. Los Bravos cayeron 3-2 ante Pittsburgh.Javier Baéz llegó a 29 cuadrangulares por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional.Azulejos 6, Marlins 5Miami.- Justin Smoak disparó un grand slam como emergente en el noveno inning para guiar a los Azulejos de Toronto a un triunfo 6-5 sobre los Marlins de Florida.Toronto estaba abajo 5-1 al llegar la novena entrada. Los Azulejos llenaron las almohadillas gracias al sencillo al cuadro con un out de Danny Jansen antes de que los Marlins reemplazaran a Kyle Barraclough en el centro del diamante con Drew Steckenrider (4-4).Aledmys Díaz se ponchó sin hacer swing, pero Devon Travis llevó una carrera al plato al negociar base por bolas y Smoak le siguió depositando el lanzamiento de Steckenrider en cuenta de 0-2 por encima de la barda de jardín derecho para su 22do jonrón de la campaña.Orioles 2, Reales 9Kansas City.- Ryan O’Hearn conectó tres hits, incluido un cuadrangular, y produjo cuatro carreras, Whit Merrifield anotó tres veces y los Reales de Kansas City vencieron 9-2 a los Orioles de Baltimore en un duelo entre los equipos con los peores registros de Grandes Ligas.Hunter Dozier y Cam Gallagher también sacudieron jonrones para que los Reales ganaran por quinta ocasión en seis juegos.Brad Keller permitió jonrón al primer bateador del partido –Cedric Mullins– pero rápidamente se recuperó para trabajar ocho sólidas entradas. Keller (7-5) admitió dos carreras y cuatro hits con dos bases por bolas y cuatro ponches para mejorar a 3-0 con 2.16 de efectividad en sus últimas cuatro aperturas.

