Un doble de Ty France en la parte baja de la novena entrada, con dos outs en la pizarra, impulsó dos carreras a la registradora y permitió que los Chihuahuas de El Paso vencieran 7-6 y dejaran tendidos en el terreno a los Rainiers de Tacoma, luego de que hasta el quinto inning perdían 6 a 0.Fue la victoria número 17 consecutiva como locales para los Chihuahuas. La última derrota de este año en el Southwest University Park se presentó el pasado 20 de julio ante Sacramento.Un elevado de sacrificio de Cameron Perkins impulsó a Ian Miller al home para que los Rainiers se fueran arriba 1-0 apenas en la parte alta de la primera entrada. Luego, en el quinto episodio lograron un rally de cinco carreras y tomaron una ventaja de 6-0 que parecía definitiva.Los Chihuahuas respondieron en la misma quinta entrada con un sencillo productor de una carrera de Forrestt Allday y sumaron dos más en la octava gracias a un cuadrangular de dos carreras de France.En su última oportunidad para hacer daño, Brett Nicholas abrió la parte baja del noveno inning con un jonrón solitario que puso a los paseños a dos carreras del empate.Luego Dusty Coleman pegó un doble y avanzó a tercera en un hit de Auston Bousfield. Nick Schulz fue puesto out en un elevado de sacrificio que permitió que Coleman anotara la quinta carrera para los paseños.Forrestt Allday recibió pasaporte y los Chihuahuas tenían la del empate en segunda con Bousfield. El venezolano Carlos Asuaje fue dominado con elevado al jardín central para que se decretara el out 26, y vino entonces el turno de France, que en cuenta de 0-1 pegó el doble productor de dos carreras al jardín central y así los paseños dejaron tendidos en el terreno a los Rainiers.Walker Lockett abrió en la loma por El Paso, pero no salió en su mejor noche, pues en cuatro entradas y dos tercias recibió cinco imparables y seis carreras. El triunfo se le acreditó a Brad Wieck (3-0), que lanzó las dos últimas entradas ponchando a los seis bateadores que enfrentó.

