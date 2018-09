Cae la Real; falla Moreno

Madrid, España.- Héctor Moreno no podrá dormir tranquilo.Un día después de que su técnico Asier Garitano expresara la necesidad de la Real Sociedad por tener otro central, el defensa mexicano perdió la marca de Charles, quien con un remate de palomita le dio al Eibar el primer triunfo del torneo al son de 2-1, que a su vez fue la primera caída para los Txuri-Urdin.Era el 90’ y el reloj ya era un auténtico enemigo, en un final de pesadilla porque la Real Sociedad jugó esos últimos minutos con 10 hombres cuando el joven Martín Merquelanz salió lesionado apenas unos segundos después de su ingreso, ya con los cambios agotados.El que también puede tener sentimientos encontrados es Juanmi, el talentoso volante que provocó el penal para los Txuri-Urdin, pero que falló dos opciones de gol y que fue sustituido al 73’.Un partido ríspido e intenso como suele ocurrir con un Derbi. El Eibar llegaba como penúltimo de la clasificación, producto de jugadas como el de regalar un penal tras no poder cortar un despeje del portero rival.Al 13’, el guardameta Gerónimo Rulli despejó a la media cancha, Mikel Oyarzabal hizo la pantalla y después recibió el pase de Willian José, antes de prolongar para Juanmi, derribado por el portero rival.Fue el propio Willian José el que al 15’ adelantó a la Real Sociedad tras un breve susto porque la pelota pegó en el poste izquierdo antes de entrar, aunque para su mala fortuna ahí sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y fue sustituido pocos minutos después.El Eibar se daba un festín por las bandas, ya sea por la izquierda con las incorporaciones de Pere Milla o por derecha con Fabián Orellana, quien casi al final del primer tiempo también salió por lesión.El conjunto local había empatado al 26’ por conducto de Marc Cardona, quien aprovechó que Sergi Enrich no pudo rematar la pelota, tras la diagonal retrasada de Anaitz Arbilla.Tras el Derbi Vasco, el Eibar se irá al parón por la Fecha FIFA con 3 unidades, mientras que la Real Sociedad se estancó en cuatro unidades. Un menor consuelo para Moreno es que al cierre del mercado de fichajes aún no se informa de manera oficial de la contratación de otro defensa.Debuta Layún en derrota del VillarrealVillarreal, España.- La buena: Miguel Layún debutó con el Villarreal.La mala: el ‘Submarino Amarillo’ se hunde en este arranque de temporada, en la que suma dos derrotas y un empate.El mexicano se estrenó en su quinto equipo en Europa, tras entrar de cambio por Santi Cazorla al minuto 75, cuando el Villarreal ya perdía 1-0 con el Girona, resultado definitivo en el Estadio de la Cerámica.El uruguayo Christian Stuani marcó el único tanto del encuentro, cuando recibió una pelota filtrada en el área y definió por encima del portero Sergio Asenjo, al minuto 54.El Villarreal anotó en el primer tiempo con gol de Toko Ekambi, aunque fue anulado tras revisión en el VAR. Fue la primera anotación que el nuevo sistema nulifica en LaLiga.Aunque tuvo más de 15 minutos de juego, Layún poco pudo hacer en beneficio de su equipo, que se volcó al frente en busca del empate, el cual no llegó.Para la siguiente jornada, el maltrecho Submarino visitará al Leganés.Se ven las caras ‘Chicharito’ y JiménezLondres, Inglaterra.- Después de un inicio prometedor para ambos en la temporada, Javier Hernández y Raúl Jiménez se verán las caras en el cotejo de hoy entre el West Ham del ‘Chicharito’ y el Wolverhampton del queretano.El duelo encarará a dos de los arietes más importantes del futbol mexicano, con la esperanza de que ambos logren sumar goles a su cuenta, pues ambos ya se estrenaron en esta campaña.Hernández viene de marcar con los Hammers en el duelo de Copa, que le dio el pase a su equipo a la siguiente ronda, mientras que Jiménez poco a poco se gana la confianza de los seguidores Zorros, y ya cuenta con un tanto en su haber en la Premier League.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.