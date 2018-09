Viven Mineros una larga espera

Los Mineros de UTEP suman tres temporadas consecutivas sin jugar un partido de Tazón en el futbol americano colegial, tal vez no sean muchas, pero la situación cambia cuando las estadísticas indican que la última vez que ganaron uno fue en 1967, el Sun Bowl, y que han perdido los seis que han jugado fuera de El Paso desde 1988.La más reciente participación en un Tazón para los Mineros se dio en la temporada 2014 bajo el mando del entrenador Sean Kugler y fue en el New Mexico Bowl que perdieron 21-6 con Utah State.Ese mismo Tazón lo perdieron en el 2010 con BYU 25-24, pero bajo el mando del coach Mike Price, que antes de eso los llevó a dos tazones de manera consecutiva, el Houston Bowl en 2004 y el GMAC Bowl en el 2005. Perdieron con Colorado 33-28 y con Toledo 45-13, respectivamente.Después de su última participación en el Sun Bowl en 1967, tuvieron que pasar 21 años para que los Mineros volvieran a jugar en un Tazón y lo hicieron en el Independence Bowl con derrota ante Southern Miss, 38-18, con Bob Stull como entrenador en jefe. Dos años después el coach Gary Nord los llevó al Humanitarian Bowl, donde perdieron con Boise State 38 a 23.De 1936 a 1967 jugaron en ocho partidos del Sun Bowl y terminaron con marca de 5 ganados y 3 perdidos.Esta temporada, bajo una nueva dirección, los Mineros buscarán regresar a los grandes escenarios dando la marca que los haga elegibles para un partido de Tazón.UTEP está ubicado en la División Oeste de la Conferencia USA junto a Louisiana Tech, North Texas, Rice, Southern Miss, UAB y UTSA. Mientras que en la División Este juegan Charlotte, FIU, Florida Atlantic, Marshall, Middle Tennessee, Old Dominion y WKU. (Eduardo Morán)

