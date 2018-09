Pasado el momento amargo vivido a media semana cuando Toluca les arrebató de último minuto el boleto –aún pendiente y posible– a octavos de final en la Copa MX, los Bravos FC Juárez volverán hoy a la actividad contra Atlético San Luis, en un duelo de la fecha siete entre el número dos y tres en la tabla, protagonizado por equipos que no conocen la derrota en el Apertura 2018 del Ascenso MX.Los Bravos vencieron a domicilio 3-1 a Venados FC en la fecha seis, el viernes 24 del mes anterior, en tanto San Luis descansó.Como locales los fronterizos no han permitido gol en tres juegos disputados, con dos triunfos y un empate.A su vez los futbolistas potosinos que dirige Luis Alfonso Sosa tienen seis unidades fuera de casa con victorias a costa de Tampico Madero (1-2) y Toros Celaya (0-4), y su defensa es la mejor de la categoría con sólo un gol en contra.Edy Brambila, mediocampista del FC Juárez, destacó que la idea a cumplir esta noche será continuar con la buena marcha del conjunto en la justa.“Mantener el buen paso, mantener la firmeza del equipo tanto en defensiva como ofensiva, seguir por esa línea y bueno, aquí en casa nos hemos hecho fuertes y tenemos que seguir por ahí”, expuso.Para Brambila el no perder hasta ahora en la campaña es un reflejo del buen trabajo realizado por el grupo, en lo físico y en lo mental.“En los partidos de visita que han sido complicados también, el equipo nos hace fuerte, entonces, si los resultados marcan que estamos invictos, tenemos que seguir por ahí”, recalcó.Brambila Rosales destacó que San Luis es un rival muy fuerte.“También, gran equipo no lo topamos en la pretemporada, muy bien trabajado, línea por línea. Me parece que es un rival muy fuerte y nada, esperar el partido, que sea buen partido el día de mañana –hoy– y sacar los puntos para nosotros”, expuso.El futbolista de 32 años y 1.71 metros, comentó que se ha sentido muy cómodo aquí en el FC Juárez y en la posición de ‘diez’ que desempeña.“Contento por la aceptación de la gente, de los compañeros, de la directiva, de todos. Me he sentido muy cómodo, muy a gusto en este equipo. Espero que sigan los buenos resultados, entonces, cuando se viene un buen futbol, con buenos resultados, a la gente le agrada. Si seguimos por ese punto, me parece que podemos seguir haciendo buenas cosas”, manifestó.Además del cobijo de la gente, de la ciudad y de sus compañeros, resaltó que los buenos resultados mandan y mucho.“Entonces, hacer un buen futbol, con todo positivo, con puntos a favor, eso te ayuda muchísimo, juegas más cómodo. En lo personal, queremos seguir por ahí y lo primordial, que es sacar puntos”, apuntó.Afirmó que los Bravos son un equipo “súper competitivo” en la liga y “muy competitivo” también en la copa, por lo que cada jugador da lo mejor de sí, quiere ganarse el puesto y eso aumenta el nivel de competencia interna en el plantel.