Busca Pumas romper mala racha

Ciudad de México.- Pumas buscará romper la inercia negativa por la que atraviesa y permanecer en zona de clasificación, en su visita al León por la octava fecha del torneo Apertura mexicano.Los universitarios acumulan cuatro partidos de liga sin poder ganar. Pasaron de ser líder al sexto puesto de la tabla, con 11 puntos. Tampoco lo han pasado bien en la Copa Mx, donde perdieron ante Necaxa a media semana.“La exigencia en este equipo es muy alta, pero la realidad es que estamos peleando la clasificación en la copa y estamos en zona de clasificación para la Liguilla”, afirmó el técnico David Patiño, que ha sido duramente criticado por dejar ir una ventaja el pasado fin de semana ante un América con nueve jugadores. “Presión siempre habrá, hemos tenido algunos lesionados, pero aquí no hay pretextos, nos ha faltado ganar y el partido que se viene es muy importante”.León, que ha superado a los universitarios en sus últimos dos enfrentamientos, acumula 10 puntos y se ubica en el undécimo peldaño.El partido se disputará mañana por la noche en el Estadio León.CRUZ AZUL DEFIENDE INVICTOEl líder Cruz Azul sale como favorito para vencer mañana al visitante Veracruz y mantenerse como líder invicto del campeonato.La Máquina tiene 17 puntos en su mejor inicio de torneo desde el Clausura 2005, cuando registraba la misma cosecha luego de siete fechas. En el Apertura del año pasado el equipo no perdió hasta la novena jornada, pero sumó sólo 15 puntos en ese lapso.Veracruz, que ha perdido dos de sus últimos tres encuentros, tiene siete puntos y es 15to.EL REPUNTE DE CHIVASTambién mañana, en Guadalajara, Chivas irá en pos de un cuarto triunfo consecutivo para meterse en la lucha por los primeros puestos al recibir a Pachuca.El Rebaño no encadenaba tantas victorias desde el Apertura 2016, cuando aún eran dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

