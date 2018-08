Nada bueno

Houston— Terry Swanson, el novato corredor de los Texanos de Houston, realizó un acarreo para anotación de 37 yardas al final del cuarto período, con lo que los Texanos vencieron 14-6 a los Vaqueros de Dallas en el último partido de la pretemporada ayer.El novato, que no participó en el Draft al egresar de la Universidad de Toledo y se desempeñó como suplente de Kareem Hunt de los Jefes cuando jugó en el colegial, encontró un hueco cuando restaban cinco minutos en el cuarto período para lograr que los Texanos consiguieran una ventaja de dos anotaciones.Swanson concluyó con 69 yardas en 17 acarreos.Ambos equipos descansaron a sus titulares.Houston tomó la delantera en el marcador por 7-3 en el primer período después que el profundo Justin Reid, quien fue seleccionado en la tercera ronda, interceptó un pase de Cooper Rush para dar lugar a un acarreo para anotación de 4 yardas realizado por Alfred Blue.Blue, quien está compitiendo para ser el relevo detrás de Lamar Miller, corrió para 18 yardas en cuatro acarreos, mientras que Troymaine Pope sumó 21 yardas en cinco acarreos.Los Vaqueros anotaron dos goles de campo, ejecutados por el suplente del pateador Brett Maher, uno en la primera jugada de 57 yardas y uno al final de cuarto período de 41 yardas.Brandon Weeden, el suplente del mariscal de los Texanos, completó 3 de 9 pases para 22 yardas.Joe Webb, quien está detrás de Weeden, completó 11 de 18 para 136 yardas.Rush jugó toda la primera mitad y parte del tercer período, terminando con 14 de 25 pases para 83 yardas y dos intercepciones.Mike White, quien está detrás de Rush, completó 13 de 21 para 118 yardas.Los dos equipos de Texas tendrán una revancha en la temporada regular que será en Houston en la Semana 5 en el “Futbol de Domingo por la Noche”.Dallas encabeza la serie por 3-1 y ha ganado los tres últimos enfrentamientos desde que los Texanos ganaron el primer partido entre ambos en el incio de la temporada del 2002.Dak Prescott, el mariscal titular de los Vaqueros, se desempeñó como capitán del equipo durante el volado, incluso usó su casco.Sin embargo, antes del inicio del partido, Prescott se quitó el casco y de inmediato se puso unos tenis para estar en la lateral del campo como espectador.Ezekiel Elliott, el corredor de los Vaqueros, quien no jugó durante la pretemporada, comentó al medio tiempo que está emocionado de volver al campo de futbol.“El campamento es largo y también la pretemporada, pero no hay nada como el primer partido cuando las luces se prenden en verdad”, dijo Elliott.Deshaun Watson, el mariscal de los Texanos, también usó tenis, y hasta se puso una toalla como pañuelo en la cabeza.Mientras muchos de los titulares de los Texanos usaron cachuchas de beisbol al estar en las laterales, el tacle nariz D.J. Reader estuvo de pie luciendo un balde gris como sombrero.

