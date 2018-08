Nueva Orleans.- El mariscal Luis Pérez, quien nació en San Diego pero es de padres mexicanos, por fin debutó en la NFL, aunque con intercepción y derrota.El mariscal de campo, que jugó a nivel colegial con Texas A&M-Commerce y que firmó con los Carneros sin ser seleccionado en el pasado Draft, ingresó al campo con un poco más de cuatro minutos del tercer cuarto del último partido de pretemporada entre Los Angeles y Nueva Orleans, el cual ganó Santos 28-0.Su primer intento de pase fue incompleto, aunque después conectó un par.En el cuarto final, sufrió una fuerte tacleada y su pase dirigido a Steven Mitchell fue interceptado por el linebacker Nate Stupar, sin embargo, la fortuna le sonrió porque el defensivo perdió el balón unos segundos después y los Carneros conservaron el ovoide.Más adelante, completó un pase corto con Codey McElroy, pero éste sufrió un balón suelto.Al final, el jugador de origen mexicano terminó con 8 pases completos en 15 intentos.Patriotas 17, Gigantes 12East Rutherford, N.J.- El tercer relevo Danny Etling lanzó un pase para anotación de 1 yarda hacia Ralph Webb al inicio de la segunda mitad y congeló el partido con una jugada de 86 yardas para que los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaran a los Gigantes de Nueva York por marcador de 17-12 en el último partido de la pretemporada.Ambos equipos descansaron a sus titularesEli Manning, el mariscal de los Gigantes, platicó con su receptor Odell Beckham Jr. en la primera mitad, mientras que Tom Brady estuvo sentado enseguida de los aguadores de Nueva Inglaterra, muy relajado.No hubo mucha acción en el campo, ya que la jugada más importante ocurrió al final después de un acarreo de Alex Tanney desde la yarda 1 de Nueva York que llegó a la yarda 14 de los Patriotas, mientras Nueva Inglaterra aventajaba en el marcador por 10-6.Etling falló un lanzamiento y corrió una opción alrededor de la lateral derecha sin ser tocado, para darles a los Patriotas un récord de 3-1 en la pretemporada.Los Gigantes terminaron su primera pretemporada bajo la dirección del nuevo entrenador Pat Shurmur con un récord de 2-2.Dos jugadores de los Gigantes fueron sancionados por bajar la cabeza al iniciar el contacto, lo cual dio lugar a un gol de campo que ejecutó Gostkowski en el primer período.El novato Kyle Lauletta, quien fue el titular de Nueva York ya que Manning y el relevo Davis Webb no jugaron, logró que los Gigantes aventajaran a principios del segundo período con un pase de 41 yardas hacia Amba Etta-Tawo.El relevo del pateador Marshall Koehn falló un punto extra.Etling dio lugar a la anotación de Webb con pase hacia K.J. Maye.Jets 9, Águilas 10Filadelfia.- Christian Hackenberg tuvo una difícil audición para conseguir un lugar en la alineación de la NFL, ya que lanzó dos intercepciones, aunque las Águilas de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, se recuperaron y lograron derrotar a los Jets de Nueva York por marcador de 10-9, evitando una pretemporada sin victorias.Joe Callahan lanzó un pase para anotación de 4 yardas hacia Matt Jones, cuando restaban 18 segundos en el partido, dándole la ventaja a Filadelfia, que tiene un récord de 1-3.Jason Myers pateó goles de campo de 58 y 43 yardas para los Jets, que tienen una marca de 1-3.La defensa de Nueva York no había permitido ninguna anotación en agosto, hasta la última jugada.Los mariscales de las Águilas, Carson Wentz, Nick Foles y Nate Sudfeld observaron el partido desde la lateral del campo, mientras que el novato Sam Darnold de los Jets también fue un espectador.Se espera que Darnold sea el mariscal titular de Nueva York en la Semana 1.Wentz sigue recuperándose de la cirugía en la rodilla que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre y está esperando la autorización médica para jugar.Foles, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, podría ser el titular en el partido inaugural, si Wentz no puede participar.Hackenberg no ha realizado ningún saque en dos temporadas que lleva con los Jets después que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft del 2016.Firmó con las Águilas a principios del mes como el quinto mariscal y no ha tenido oportunidad de entrar a la alineación, así que, estuvo jugando para ganar su próximo trabajo.Delfines 34, Halcones 7Atlanta.- Brock Osweiler realizó una sólida propuesta para convertirse en el relevo del mariscal de Miami, al conseguir tres jugadas para anotación en el primer período en la victoria que tuvieron los Delfines en la pretemporada por marcador de 34-7 sobre los Halcones de Atlanta.Osweiler está compitiendo con David Fales para ser el relevo de Ryan Tannehill.Osweiler completó cada uno de sus seis primeros pases para 65 yardas, incluyendo un pase para anotación de 1 yarda hacia Buddy Howell, en la primera jugada de Miami.Agregó un pase para anotación de 14 yardas hacia Francis Owusu en la última jugada del tercer período.Osweiler completó 16 de 25 pases para 147 yardas y dos anotaciones para los Delfines, que tienen un récord de 1-3.Fales completó 13 de 20 pases para 94 yardas y una intercepción.Cada equipo descansó a sus titulares en el último partido de la pre-temporada.Los Halcones, que tienen una marca de 0-4, tuvieron una pequeña ofensiva con sus titulares, incluyendo al mariscal Matt Ryan, los corredores de poder Devonta Freeman y Tevin Coleman, mientras que el receptor Julio Jones estuvo observando desde la lateral del campo.Atlanta fue frenado a nueve primeras oportunidades para anotar y 185 yardas.Kurt Benkert jugó la mayor parte del partido como mariscal y podría haber perdido terreno en su esfuerzo por ganar un lugar en la alineación detrás de Ryan y Matt Schaub.

