La Selección Nacional Mexicana, de la que es parte la ciclista juarense Jéssica Bonilla Escápite, se conformó con la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Pista Elite y Sub 23, al caer en la final de la prueba persecución por equipos ante Estados Unidos.En la justa que tiene como sede el velódromo Lic. Juan Alfredo Morales Shaddi de Aguascalientes, la escuadra tricolor sucumbió ante las actuales campeonas del mundo; Canadá se adueñó del bronce.La suerte quedó echada para México cuando una de sus integrantes, Brenda Santoyo, al parecer se cansó y se desfasó del grupo, al no poder seguir el ritmo de sus otras tres compañeras.El desgaste de Santoyo se manifestó en la vuelta número ocho, de las 16 que consta la prueba, y de inmediato buscó salirse del óvalo, ya que si se mantenía en el grupo el tiempo que contaría en el cronometro sería precisamente el de ella, por ser la última del pelotón.Cuando pudo bajarse, ya faltaban seis vueltas para que concluyera la prueba y de hecho el equipo estadounidense alcanzó a la tripleta tricolor, con lo que se dio el triunfo en automático para las norteamericanas.La prueba de persecución por equipos se realiza en una pista de 250 metros y debe correrse un total de 4 kilómetros (16 vueltas), a una velocidad que alcanza los 50 kilómetros por hora. El grupo azteca estuvo integrado por la juarense Jéssica Bonilla, Brenda Santoyo, Ana Teresa Casas y Yareli Salazar.Al que no le fue bien en la segunda jornada de este Campeonato Panamericano fue al fronterizo Alejandro Reséndez, quien quedó eliminado en la prueba de velocidad individual. Este día compite en los 200 metros.Jéssica volverá a la pista mañana sábado en la prueba madison, donde hará mancuerna con Yareli Salazar.Esta competencia, que es la última que otorgará plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuenta con la participación de más de 180 pedalistas de 16 naciones, entre las que se encuentran Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Chile, Ecuador, Bolivia y Cuba.

