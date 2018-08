Al grito de Champions

Monterrey, NL.- Si ya la Champions League aparecía como una la gran vitrina para los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez en el PSV, el sorteo de grupos le aumentó aún más su tamaño.Un reto entre más difícil suele inculcar mayor motivación, y así parece pintar para los dos jugadores en el club de Eindhoven, ya que en la teoría el destino los colocó en el que bien podría considerarse el Grupo de la Muerte, pero también con la posibilidad de un lucimiento ante una audiencia más numerosa.‘Chucky’ y ‘Guti’ enfrentarán al Barcelona español, al Tottenham inglés y al Inter de Milán en el sector B, todos equipos de abolengo, con plantillas estelares y candidatos no sólo a dar pelea en esta etapa de grupos, sino a ir más allá de los cuartos de final.Barcelona busca a toda costa conseguir nuevamente el torneo continental para no quedar más rezagado en la lucha histórica con el Real Madrid.Los Spurs del Tottenham, con Mauricio Pochettino, que optaron por no reforzarse pero mantienen la columna vertebral que los llevó a conseguir el tercer lugar la temporada pasada en la Premier League.El Inter de Milán, de la mano de Mauro Icardi y Lautaro Martínez, quiere regresar en plan grande a la Champions League, luego de seis años de ausencia.Pero el PSV tampoco es un equipo menor. Ya en otras ediciones se abrió camino en el torneo más afamado de Europa, y si en lo colectivo se pone a tono va a dar más que sustos a sus adversarios.Del otro lado de la moneda, los también mexicanos Héctor Herrera y Jesús ‘Tecatito’ Corona con el Porto parten como favoritos en el Grupo D junto al Lokomotiv, único cabeza de serie que no figura entre los mejores equipos de Europa, pero que por ser campeón de Rusia consiguió su lugar en el Bombo 1.Los Dragones también se medirán al Schalke 04 alemán y al Galatasaray de Turquía, por lo que sus opciones lucen más fuertes para avanzar a la siguiente fase.Sin embargo, Lozano y Gutiérrez van a tener los reflectores encima.

