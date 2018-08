Al más puro estilo Indios de Ciudad Juárez, tras la eliminación de los Mazorqueros de Camargo en la segunda ronda de los playoffs del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ante Algodoneros de Delicias, por medio de un audio de WhatsApp han salido a la luz diferencias económicas –por falta de pago de dos semanas a jugadores– y amenazas de no presentarse a jugar e incluso de dejarse perder antes de medirse a sus rivales en el sexto juego, entre la directiva del equipo a cargo de Marcelino Leos y el jardinero Héctor ‘Chino’ Cano, en una liga sin ley, en terreno de todos y de nadie.“Adelante ‘Chino’ están en toda su disposición, inclusive hasta te doy la razón, adelante, por mí no te detengas, tú ‘dejáte cai’. No hay lío y si están todos de acuerdo ‘pos’ mejor, así mira, ni movemos la gente. Yo se los dije desde el viernes, si no creas que esto es idea de ustedes. Yo les dije, si perdemos, nada tenemos que ir a hacer a Delicias, ni a Chihuahua ni a Cuauhtémoc. Están perdidos mi’jo. Yo siempre lo he dicho, un equipo que pierde, estamos jodidos (sic), ¿si me entiendes?. Para mí, es la misma, a mí, declinamos, si ahorita mismo lo haces público, mañana le damos chanza que entre Juárez o que entre otro equipo. Tú no te detengas, adelante, ‘déjense cai’”, le dijo Leos, vicepresidente del Corporativo Mazorqueros a Cano, capitán y vocero del equipo.Éste es sólo un audio filtrado de una serie de la conversación entre Leos y Cano.De manera extraoficial, la deuda de la directiva de Camargo con los peloteros es de 534 mil pesos de dos semanas de sueldo, más 136 mil pesos de bonos por calificar a playoffs, lo que da un total de 670 mil pesos.La estación de radio La Grandota de Camargo entrevistó a ambos por separado.Cano afirmó que la grabación es parte de un conflicto entre Leos y él, que en su calidad de capitán abogó por sus compañeros a quienes, con el primer playoff de Delicias, la directiva, dijo, les debería tres semanas de sueldo y negó que haya amenazado al dirigente con jugar para perder.“Nunca se amenazó que se iba a jugar para perder, sino lo único que, como derecho de réplica como jugadores, lo único que tenemos en nuestra defensa fue no presentarnos a jugar”, mencionó.Así, la situación administrativa vivida al interior de los Mazorqueros se suma a la de la propia tribu en una lista de asignaturas pendientes y de temas a aclarar, cada vez más larga en la gestión de Francisco Javier Fierro, titular de la Liga Estatal de Beisbol y la AEB, quien de acuerdo con una fuente confiable percibe un sueldo de 22 mil pesos mensuales.Igualmente, el anuncio incumplido de la realización de exámenes antidoping a peloteros, un sistema de competencia cuestionado y rechazado en redes sociales por un amplio sector de aficionados a la ‘pelota caliente’ en el estado, el tema de los 400 mil pesos que Don Boletón, vía Óscar Montes, principal patrocinador de Indios Juárez, entregó a la Asociación Estatal de Beisbol (AEB).También se hizo costumbre que los nombramientos de jurisdiccionales por parte de la diriencia de la Liga y avalados por el mismo Instituto Chihuahuense del Deporte, están sólo a la orden de los mejores postores y no precisamente para quienes quieran velar por los intereses y necesidades del beisbol, así como también etiquetados por compromisos y conveniencias políticas.Además, el apoyo –pago de nómina– de gobiernos municipales a equipos, en este caso el de Camargo con los Mazorqueros, los nombramientos de jurisdiccionales de ‘papel y oficio’ que, en la realidad, pasan a jugar el rol de figuras decorativas y, al final del día, se dicen desplazados, como fue el caso de Juan Pedro Plascencia, en esta ciudad.