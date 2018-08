En la mira

Mm Fourinthemorning, el dosañero cuarto de milla mejor clasificado a nivel nacional, encabeza a los tres caballos del establo de Blane Wood que correrán en el All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, el próximo lunes en el hipódromo Ruidoso Downs, con lo que se dará fin a la temporada de verano en la mencionada pista.También el lunes se correrá el All American Juvenile, con bolsa de 200 mil dólares, y será la octava en el programa del día, mientras que el All American Futurity va como la carrera número diez.El All American Futurity de 440 yardas otorga la bolsa más grande en carreras de caballos de cuarto de milla. Los finalistas se determinaron a través de dos días de pruebas, con 16 cada día en una distancia de de 440. Los caballos con los cinco tiempos más rápidos en cada día avanzaron al All American Futurity. Los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos en cada día ganaron preferencia para competir en el All American Juvenile.Mm Fourinthemorning, llamado así por la hora en que nació (cuatro de la mañana), saltó a la cima de la división de dosañeros cuartos de milla con una llamativa victoria en el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 mdd, en julio.Comenzó desde la posición exterior –la misma que tiene en el All American Futurity– aceleró por la pista y ganó el Rainbow Futurity de 400 yardas por tres cuartos de cuerpo, demostrando que las 440 yardas del All American Futurity se adaptarían a su estilo de carrera.Caballo capado producto de Mr Jess Perry, provó su habilidad en las 440 yardas en las pruebas para el All American Futurity y la ganó la suya fácilmente por dos cuerpos y un cuarto de ventaja.‘Esperábamos la posición número 10 en el sorteo’, dijo el jinete Ricky Ramírez, que en las pruebas montó a cada uno de los tres caballos calificados y entrenados por Wood, y eligió montar a Mm Fourinthemorning. ‘Sólo espero el mismo resultado que el Rainbow (Futurity)’.Mm Fourinthemorning es favorito 3-1. Los otros dos caballos entrenadores por Wood y que estarán en el All American Futurity son Apocalyptical Jess y Badhabit Jess.