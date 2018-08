Otra victoria

Houston— El pitcher mexicano Roberto Osuna (2-2) se apuntó ayer su segunda victoria con los Astros, tras el triunfo de Houston 5-4 sobre los Atléticos de Oakland. Osuna salió en la parte alta de la novena entrada con la pizarra 4-4 y no permitió carreras, ya en la baja del mismo inning Astros definieron el partido.El derecho sinaloense retiró con ponche A Matt Chapman, Jed Lowrie se le embasó con un doblete, pero “chocolateó” enseguida a Khris Davis y Stephen Piscotty para terminar la entrada.Tras un out de Carlos Correa, Tyler White se voló la barda en solitario en la parte baja de la novena para sentenciar el juego.Astros había tomado la delantera en el primer inning con sencillo productor de José Altuve y un elevado de sacrificio de Correa.En la tercera entrada Atléticos le dio la vuelta con rallie de tres carreras. Astros volvió a tomar el control con dos carreras en la cuarta.En la séptima Piscotty fue golpeado e impulsó a Chapman para empatar el juego, hasta que White definió en la novena con su “bambinazo”.Dallas Keuchel inició por los Astros. La derrota fue para Jeurys Familia (8-5), en labores de relevo.Reales 9, Tigres 2Kansas City, Missouri— Adalberto Mondesí aportó un jonrón y totalizó cuatro carreras impulsadas, Danny Duffy toleró dos imparables en seis entradas, y los Reales de Kansas City doblegaron ayer 9-2 a los Tigres de Detroit, para barrer la serie de dos compromisos.Duffy (8-11) permitió dos hits y una carrera en el primer inning, cuando Mikie Mathook empujó al cubano José Iglesias mediante un sencillo con dos outs. El zurdo no permitió más libertades en el resto del juego, y totalizó seis ponches, así como tres boletos.Alex Gordon permitió un vuelacerca de dos vueltas y Brett Phillips empujó un par de carreras por Kansas City, que vapuleó al abridor Michael Fulmer (3-10) en su segunda salida después de salir de la lista de los lesionados.Fulmer aceptó siete carreras y ocho hits antes de ser relevado, cuando había dos outs en el cuarto acto. No ha ganado en sus últimas siete aperturas, de las que ha perdido cinco.Dividen Mets y CachorrosChicago— Todd Frazier disparó un grand slam y produjo cinco carreras, su mayor cifra en la temporada, para que los Mets de Nueva York aplastaran ayer 10-3 a los Cachorros de Chicago, con lo cual vengaron la dura derrota que sufrieron en el primer compromiso de la jornada.Frazier dio a Nueva York la ventaja por 4-0 en el primer inning, cuando conectó su leñazo ante Alec Mills. En la novena, aportó un sencillo productor durante un ataque de dos anotaciones.Jason Vargas (5-8) ganó su tercera apertura consecutiva. Los Mets totalizaron 16 imparables y evitaron ser barridos en la campaña por los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, ante quienes habían perdido seis duelos en el año.Mills (0-1) aceptó cinco hits en el mismo número de capítulos de lo que fue su segunda apertura en las Mayores. No permitió carrera antes del grand slam de Frazier.En el primer juego, Ben Zobrist bateó un sencillo impulsor con la casa llena en el 11no inning para darles a los Cachorros la victoria de 2-1.Con ese batazo concluyó al fin un encuentro interrumpido la víspera a causa de la lluvia con la pizarra 1-1 en el décimo capítulo.Zobrist pegó un roletazo por el medio con un out luego que Chicago había llenado las bases contra Paul Sewald (0-5).Sewald le dio una base a Javier Báez para abrir la 11ma y tiró mal a primera tras atrapar el toque de sacrificio del boricua Víctor Caratini, poniendo corredores en segunda y tercera. Seguidamente le dio la base intencional a Kyle Schwarber, llenado las almohadillas antes de ponchar a Albert Almora.Daniel Zamora entró de relevo y Zobrist lo recibió con un sencillo en cuenta de 1-1, para decidir las acciones.Cole Hamels trabajó cinco entradas sin tolerar anotaciones. Jesse Chavez (5-2) fue el ganador, tras lanzar el 11no sin carreras. Anthony Rizzo bateó cuatro hits para los Cachorros.Jacob DeGrom abrió por los Mets y trabajó ocho episodios, en los que le dieron ocho hits y permitió una carrera, además de ponchar a 10 bateadores. Aparte, bateó dos hits, incluyendo el que impulsó la única carrera de Nueva York.Chicago empató las acciones en el séptimo con elevado de sacrificio de Dabid Bote.M. Blancas 4, Yanquis 1Nueva York— Reynaldo López anuló de nuevo a los Yanquis pese a no contar con toda la potencia en su recta, mientras que Ryan LaMarre disparó un jonrón y totalizó cuatro impulsadas para que los Medias Blancas de Chicago derrotaran ayer 4-1 a Nueva York.El dominicano López (5-9) permitió una carrera a lo largo de siete episodios, a pesar de que no mostró su mejor repertorio. Promedia 95.5 mph con su recta, pero ésta se ubicó apenas entre 90 y 91 mph durante el primer inning y apenas mejoró un poco en las entradas posteriores.Incluso, un kinesiólogo visitó al derecho de San Pedro de Macorís en el montículo durante el segundo innings. Sin embargo, López siguió en el encuentro y toleró en total cinco imparables, con seis ponches y un par de boletos.López aceptó también una sola carrera en siete capítulos frente a Nueva York el 7 de agosto.LaMarre bateó un par de dobletes productores ante el abridor CC Sabathia (7-5). Dio inicio al séptimo inning con un garrotazo de cuatro esquinas frente a Chad Green. Chicago ha ganado cinco de seis compromisos y 11 de 15.Nueva York ostenta una foja de 9-3 en sus últimos 12 duelos pero cayó a siete juegos y medio de Boston, el líder de la División Este de la Liga Americana y de las Mayores.Mellizos 4, Indios 3Cleveland— Robbie Grossman conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la séptima entrada ante el cerrador de Cleveland Cody Allen, para darles a los Mellizos de Minnesota un triunfo el miércoles 4-3 sobre los Indios.Abajo por 3-2 en la pizarra, los Mellizos anotaron en un par de ocasiones ante Allen (4-6), el líder en salvamentos en la historia de los Indios, pero quien atraviesa un mal momento y podría perder el puesto a manos de Brad Hand.Por Minnesota, Joe Mauer se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en anotar 1.000 carreras. Mauer pegó un doblete y timbró en el batazo de dos esquinas de Eddie Rosario en el quinto inning para unirse a los miembros del Salón de la Fama Kirby Puckett (1.071) y Harmon Killebrew (1.047).El novato venezolano de los Mellizos, Willians Astudillo, disparó el primer jonrón de su carrera en el tercer episodio.Allen ingresó más temprano que de costumbre para proteger una ventaja de una carrera y sacó dos rápidos outs antes de darle base por bolas a Logan Forsythe. Rosario pegó sencillo y Allen caminó a Miguel Sanó en cuatro lanzamientos antes de que Grossman bateara su sencillo de dos anotaciones a jardín derecho.En sus últimas cinco apariciones, Allen ha permitido seis carreras en cuatro entradas.Trevor May (3-0) se quedó con la victoria y Trevor Hildenberger retiró en orden el noveno inning para su quinto rescate.