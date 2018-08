Guadalajara, Jalisco— Por fin, los Zorros ya ganaron y ya anotaron... pero en la Copa. La Liga sigue pendiente.El Atlas registró su primera victoria de la campaña tras 9 partidos entre la Liga y la Copa. Bastó una buena jugada de Juan Pablo Vigón para que el técnico Gerardo Espinoza sacara el grito que tenía atorado en la garganta.Los Zorros ya ganaron: 1-0 sobre el Cruz Azul y aunque fue en el certamen copero, a la escuadra rojinegra le cae como un oasis en pleno desierto. El funcionamiento fue aceptable y de manera merecida se quedaron con los 3 puntos.Al jugador que más ha abucheado la afición del Atlas, fue el mismo que marcó tras una buena jugada colectiva. Vigón le picó la pelota a Guillermo Allison y fue al tiro de esquina a festejar, ahí, hizo señales en alusión de que no escuchaba los silbidos.Como técnico fijo, el “Loco” Espinoza logró su primer triunfo, y lo hizo contra el invicto Cruz Azul, cuadro que se distingue por ser de los mejores en este semestre, sí no es que el mejor. Ahora, los Rojinegros se meterán al Universitario para medirse el sábado a los Tigres por la Jornada 8.De manera atípica en un juego de Copa MX, la afición registró una cifra de 24 mil 687 espectadores.Tras el triunfo, los de Espinoza aún siguen con vida en el certamen copero, y el 4 de septiembre se jugarán el acceso a la siguiente fase cuando se midan al Zacatepec.Así con un poco más de ánimo, la escuadra rojinegra preparará la dura visita a los Tigres, donde buscará una vez ganar y anotar por primera vez.Pero... minutos antes de que el árbitro Óscar Mejía decretara el final del partido, fieles a su estilo, los Zorros le metieron dramatismo y la Máquina se quedó muy cerca de empatarles mediante saques de esquina.Lo mejor para los Rojinegros fue que no pasó el susto a mayores y de inmediato apareció el Murguero, esa canción que hacía mucho que no se escuchaba.Torreón, Coahuila— Santos Laguna quedó eliminado de la Copa MX, pues luego de empatar sin goles frente al Pachuca, se quedó con 2 puntos, que lo dejan sin aspiraciones.El cuadro de la Comarca tuvo un pésimo desempeño en este torneo donde sólo pudo sumar dos empates y no conoció la victoria.En la Copa MX fue donde le pegó todo el escándalo que se armó tras las salida del técnico, Robert Dante Siboldi, porque el uruguayo no fue capaz de empujar a su plantel a tener un mejor desempeño, dio paso a sus diferencias con Gerardo Alcoba, y ahora a Salvador Reyes ya no pudo sacar a flote al plantel.Por más que el cuadro lagunero se esforzó por buscar la victoria, le faltó profundidad y contundencia, Eduardo Herrera no pudo hacer el gol y Deinner Quiñones, quien habían tenido un buen desempeño el fin de semana en la Liga, terminó relevado.El portero Óscar Pérez estuvo como en sus mejores tiempos, atajando las aproximaciones del cuadro de casa, y a sus 45 años mostró que todavía cuenta con grandes reflejos.Christian “Chaco” Giménez jugó 30 minutos, para irse despidiendo de a poco del futbol profesional.Este es el primer fracaso en la era del técnico Chava Reyes, quien ahora tendrá que enfocar todas las baterías a la Liga.Pachuca llegó a 7 unidades y sigue como líder del Grupo 5, esperando definir la próxima semana su pase ante Celaya.Monterrey— Los Tigres dominaron a los Cafetaleros, pero sólo anotaron un gol, con el cual vencieron 1-0 a Tapachula para asegurar su acceso a octavos de final de la Copa MX, en su primer triunfo como visitante en el semestre.Un gol del capitán Juninho al minuto 3, le dio el primer triunfo en gira a la escuadra felina ya sea en Liga o Copa, en un partido cuyo marcador es engañoso por el dominio ejercido por los auriazules.La última vez que la UANL había ganado fuera de su cancha considerando ambos torneos fue en la Jornada 10 del Clausura 2018, cuando vencieron 2-0 a los Tiburones en Veracruz, el pasado 4 de marzo.El equipo de Ricardo Ferretti falló varias opciones claras de gol, siendo las de Enner Valencia al 67’ y antes de Edwin Cerna al 52’, las más claras en el Estadio Olímpico de Tapachula.Ahora los felinos esperarán a que se realice la última fecha del torneo copero para saber cuándo y contra quien jugarán los Octavos.En Liga reciben el sábado al Atlas, que no ha podido marcar un sólo gol en lo que va del Apertura 2018.