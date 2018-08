Todos listos

La lista completa de los partidos con los que concluirá la pretemporada esta noche es más bien una burla. Al menos que usted tenga a un amigo o familiar que esté intentando de quedar en algún equipo de la NFL, hay muy pocas razones para realmente dedicarle atención.Aun así cierta intriga podría considerarse, tal como es el caso en Baltimore cuando los Cuervos reciban a sus rivales, los Pieles Rojas de Washington.Robert Griffin III, el novato ofensivo del año del 2012 cuya subsiguiente temporada se vio mermada por las lesiones, se enfrentará al equipo que lo escogió en la segunda ronda ese mismo año y llegó a los playoffs gracias a él.Mientras que RG3 tuvo un sólido verano, eso no garantiza que se quedará con los Cuervos, quienes tienen a Joe Flacco afianzado como el titular y al seleccionado de primera ronda en el draft, Lamar Jackson, como su reemplazo.“Creo que Robert ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga, y aún más que eso”, dijo el entrenador de Baltimore, John Harbaugh. “Es todo lo que siempre ha sido como jugador, está de vuelta con sus pies sobre la tierra, se encuentra saludable, está en un ambiente totalmente nuevo, en una nueva situación. Ha tenido un gran éxito, y luego Haloti Ngata cayó sobre él. ¡Eso puede afectar la carrera de cualquiera! ¿Verdad?”’Después de que las risas se apagaron, Harbaugh agregó, “Yo creo que finalmente está de vuelta tras recuperarse de eso, y tuvo un gran verano, y ha jugado muy bien”.Ya si eso es suficiente para poder quedar en roster o atraer la atención de alguien más no es algo que se pueda saber por el momento. Aun así, Griffin reconoce el valor de esta experiencia.“Aquello de lo que siento que he aprendido más es sobre quién soy yo como jugador, tengo un mejor entendimiento de mis fortalezas y de mis debilidades, y luego está la manera en que puedo contrarrestar eso”, dijo.“Sé dónde fue que no di lo mejor de mí mismo en mi carrera. Una cosa es estar disponible, y creo que he demostrado en el transcurso de la pretemporada que he aprendido a protegerme, al mismo tiempo que aún sigo jugando de manera agresiva, y creo que eso es algo que no hice en verdad al principio de mi carrera. Era un tanto imprudente.“Todos creen que son Superman. Yo he tenido que aprender que soy humano, pero hay ciertas cosas con las que Dios me ha bendecido, cosas que yo puedo hacer y que otros jugadores no pueden, y necesito maximizar esas cosas. Creo que eso es lo que más he aprendido”.El entrenador de los Pieles Rojas, Jay Gruden, tiene que decidir cuáles y cuantos corredores deberá tomar en cuenta después de que Adrian Peterson emergió como el titular, mientras que Samaje Perine, Rob Kelley y Kapri Bibbs siguen compitiendo por dos lugares como complementos del corredor de tercera oportunidad Chris Thompson.