Buscará Jess Move You llevarse el All American Derby

Jess Move You, de Ricardo Bernal y Reymundo Reséndez, y ganador del Ruidoso Derby, Grado 1 con bolsa de 759 mil dólares, tiene una sólida oportunidad de anotarse se segundo triunfo en un derby cuando este domingo corra en el All American Derby, Grado 1 con bolsa de un millón 237 mil 604 dólares, en el hipódromo Ruidoso Downs.También este domingo Political Attraction, de Rogelio Márquez Jr. y Kathy Robinson, y primer lugar en el Rainbow Derby, será el único tresañero que enfrentará a caballos de más edad en el All American Gold Cup, Grado 1 con bolsa de 200 mil dólares y en una distancia de 440 yardas.Además, como parte del programa se correrá también el First Down Dash, con bolsa de 100 mil dólares, para los caballos que no calificaron para el All American Derby.Jess Move You ha sido una grata sorpresa este verano al tiempo que ha madurado en un caballo de derby Grado 1 para el entrenador Rudy Valles. Mostró su potencial en abril pasado cuando ganó el Animas Stakes, con bolsa de 25 mil dólares, en SunRay Park en Farmington. Esa fue la primera victoria de una racha de tres consecutivas, que alcanzó su punto más alto cuando corriendo por la parte interior de la pista ganó las 400 yardas del Ruidoso Derby por tres cuartos de ventaja.Tuvo una mala salida en el Rainbow Derby, Grado 1 con bolsa de 802 mil dólares, de la que no se pudo recuperar y ya no tuvo oportunidad de quedar entre los primeros lugares. Pero el caballo capado regresó a su mejor forma y ganó su prueba para el All American Derby.‘Lo está haciendo bien’, dijo Valles. ‘No ha mostrado algún signo de fatiga o dolor.’José Amador estará en la monta de Jess Move You desde la quinta posición.Hes Limitless, de Jack Smith Farms, está en forma para el entrenador John Stinebaugh y llevará en la monta a Agustín Silva desde la octava posición. Fue cuarto lugar el año pasado en el All American Futurity y regresó este año para terminar en segundo lugar del Rainbow Derby.