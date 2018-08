Después de terminar 0 de 3 en su noche de debut en las Grandes Ligas el pasado martes, ayer el mexicano Luis Urías despertó con el madero como lo había hecho en este mes con los Chihuahuas y no solamente pegó su primer hit en las mayores, sino que terminó con tres en total, dos sencillos y un doble, en cinco turnos al bat, en la victoria de los Padres sobre los Marineros de Seattle, 8-3.Además, en la cuarta entrada se quedó muy cerca de conectar su primer cuadrangular en la gran carpa con un batazo hacia el jardín derecho que en un principio fue marcado como jonrón luego de que la bola pasó muy cerca del poste, pero el revisar la jugada se determinó que había sido un foul.Urías jugó una vez más en la segunda base y fue el segundo en el orden al bat. En su primer turno fue dominado por con línea al jardín central que llegó sin problemas al guante del jardinero Cameron Maybin.Fue el primero en batear en la parte baja del tercer episodio y en cuenta de 0-1 pegó en elevadito que picó sobre el jardín derecho para registrar así su primer hit en las Grandes Ligas, mientras que en las tribunas del Petco Park celebraban sus familiares y amigos que hicieron el viaje desde su tierra natal, Magdalena de Kino, Sonora.Poco después llegó a tercera en un doble de Eric Hosmer y luego anotó su primera carrera en las Mayores impulsado por un cuadrangular de otro ex Chihuahuas, el jardinero Hunter Renfroe.“Se siente muy, muy bien, como si hubiera sido muy lento todo el juego”, dijo Urías en relación a la prensa San Diego en relación a sus primeros hits en el máximo nivel del beisbol profesional.“Al final ganamos y eso es todo lo que importa”, destacó el pelotero mexicano.En relación al batazo que parecía su primer cuadrangular en las Mayores y que al ser revisado se determinó que fue foul, dijo que fue algo gracioso.‘Cuando corría rumbo a la primera base pensé que había pegado en el poste, no sé, al final revisaron y no lo dieron bueno, la verdad no soy alguien que conecta jonrones muy seguido.’En la sexta entrada Urías pegó un doble al jardín izquierdo y hacia esa misma pradera pegó otro sencillo en el octavo rollo.El jugador de 21 años de edad y que esta temporada la inició con los Chihuahuas de El Paso, opinó que la diferencia entre Triple-A y las Grandes Ligas es que “aquí no cometen tantos errores, creo que son muy consistentes y creo que esa es toda la diferencia”, aunque finalmente es el mismo juego, beisbol.‘Por ahora son sólo dos juegos y es divertido, creo que puedo hacer mi parte para ayudar a que el equipo gane, es decir, que solamente trataré de mantenerme haciendo lo mismo.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.